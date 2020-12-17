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【葡萄牙風情】葡萄牙文化及美食專門店尖沙咀開幕　黑毛豬火腿及鮮果醬汁等美食空運到港

休閒消費 14:03 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

葡萄牙文化及美食專門店於尖沙咀開幕。（圖片由Bairro à Portuguesa葡匯提供）

不少人在2020年都無法出國旅遊，生活或感到乏味。香港唯一一家葡萄牙文化及美食專門店Bairro à Portuguesa葡匯近日開幕，把正宗葡萄牙各種特色美食、醬汁、皇家酒莊葡萄酒及有機環保生活用品空運到港，讓喜愛葡國美食的客人在家感受葡國飲食文化。

點擊大圖了解美食詳情：

    點擊圖片放大
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特色美食由葡萄牙空運到港

Bairro，是「鄰里」的意思， 店面設計以至挑選的貨品富葡國貼地風味，有如走進了鄰里小店特別親切。

大家可在店鋪找到從葡萄牙空運到港的各種葡式正宗特色美食，譬如伊比利亞半島黑毛豬火腿、獨家代理No.6人手製作鮮果醬汁、當地最受歡迎和最典型葡萄牙Galao咖啡等。

現場即試伊比利亞半島黑毛豬火腿

葡匯 Bairro à Portuguesa備有黑毛豬火腿原隻及包裝選擇，定價相宜，性價比高，客人可在店內現場試食，感受脂肪分布均勻、肉味濃郁、滲出甘香與油香的黑毛豬。

No. 6 meia.duzia 人手製作鮮果醬汁

葡匯Bairro à Portuguesa獨家代理當地有名No. 6 meia.duzia人手製作醬汁，標榜 Portuguese Flavors Experience，人手製作超過55％鮮果含量，配合當地有機耕作原料、紅酒、馬德拉酒製成的醬汁。

而整個鮮果醬汁系列備不同主題，如蜜糖、朱古力醬、生果醬、紅椒醬、橄欖醬等等，有著數十款組合味道，配合甜鹹美食、芝士、火腿、海鮮、餅食，輕易為菜式加添葡國風味。

葡匯 Bairro à Portuguesa

地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場二期1樓171號舖

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責任編輯：王芷瑩

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