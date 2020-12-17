【兒科醫生】鍾嘉欣再穿選美戰衣　隔16年挑戰呼拉圈舞：享受過程

▲ 鍾嘉欣挑戰再跳華姐呼拉圈舞。

藝人鍾嘉欣早前返港拍攝重頭劇《兒科醫生》，她近來又活躍於YouTube，開設個人頻道拍片分享生活事。繼早前挑戰跳Aerobic後，她於昨日上載影片再挑戰，跳2004年選華姐時的才藝表演呼拉圈舞。

▲ 鍾嘉欣重新穿上當年選美的戰衣。（Instagram圖片）

鍾嘉欣相隔16年再穿上當年參選表演的戰衣，她又透露戰衣由媽媽親自改良裝飾，而呼拉圈就是爸爸幫忙裝飾，非常有愛，亦勾起嘉欣與爸媽相處的往事。

嘉欣身材Fit爆，穿上戰衣毫無難度，不過已為兩孩之母的她，跳起呼拉圈舞便未有如當年狀態大勇。起初她仍可以勉強跟上舞步，到中段就完全跟不上，最後便索性跳過跟不上的舞步，直接跳出Ending pose。

其實嘉欣當年的呼拉圈舞難度甚高，而且節奏明快，要在短時間內做出一系列動作，過了十多年跳不回來亦非常合理。

▲ 鍾嘉欣挑戰再跳華姐呼拉圈舞。（截圖）

▲ 鍾嘉欣挑戰再跳華姐呼拉圈舞。（截圖）

不過她縱然未能再度演出，但就非常享受回憶的美好：「跳就跳唔翻，起碼記得少少Steps。以前覺得一定要跳得好，依家再跳我享受個過程。冇咁認真，反而Enjoy the Moment。唔好笑我、唔好Judge我、唔好話我核突，唔好話我老。」非常可愛。

鍾嘉欣於2004年參加《國際華裔小姐競選》奪冠入行，發展平步青雲，演出多部大熱劇集如《溏心風暴》系列，及《法証先鋒》等，形象入屋演技獲認同，但仍無嫁視后獎項。

2015年，鍾嘉欣與圈外男友Jeremy結婚，並誕下一女一子。今年，鍾嘉欣睽違5年回港拍劇，飾演兒科醫生，預計劇集下年播出。