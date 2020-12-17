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【食用安全】超市買蠔驚見白色粒粒似生腫瘤　網民大叫嘔心起雞皮【附專家解釋】

食用安全 13:54 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

有台灣網民在超市買到一包蠔仔，驚見裡面有一粒粒白色物體凸起。

有台灣網民在超市買到一包奇怪的蠔仔，蠔仔肚內有一粒粒白色物體凸起，令她疑惑可否如常食用，遂於網上發文求解答。不少人看了也表示受不了，直言噁心，令人起雞皮疙瘩。

該名網民在facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文並上載相片表示買到這包蠔仔，蠔仔的肚子有很多白色顆粒物體，問這種情況是否正常。帖文引來不少人討論，有人不敢直視相片，甚至失去食慾。另有人回覆指，那些是產卵後的蠔仔，她引述資料表示：「一般吃的是產卵前的，所以白色的營養部分會很飽滿。但為了產卵，幾乎會用盡營養的白色部份，所以產卵後就會變得透明的。白色的部份就是平常吃的營養部份，食用是可以的，只是味道會差很多。」

【同場加映】部份深海魚水銀含量較高，或影響胎兒腦部發育。點擊圖片看高水銀及低水銀深海魚：

    點擊圖片放大
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生蠔專門店創辦人：味道較「霉」

生蠔專門店Ocean Three創辦人何智聰接受TOPick訪問時表示，相片中的是產卵後的蠔。蠔在產卵期間會呈半透明狀態，並非完全不能食用。

蠔因為過冬會儲存大量葡萄糖，以保存營養，這亦是蠔美味的原因。不過，產卵後的蠔味道較「霉」，失去鮮味和甜味，營養價值亦會大跌。

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記者：黃泳欣

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