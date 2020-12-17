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【全民造星III】折骨Ben有驚喜擊敗Judas　John妖艷登場不敵大熱ANSONBEAN

娛樂 13:00 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

ViuTV節目《全民造星III》的十強爭奪戰令觀眾看得緊張。

ViuTV熱播節目《全民造星III》的十強爭奪戰令觀眾看得很肉緊，昨晚（16日）播出的一集由羅凱鈴（Judas）對趙祥誠（Ben）及林躍翰（John）對陳毅燊（ANSONBEAN），最終趙祥誠和陳毅燊擊敗對手晉身十強。

【全民造星III】樹大招風壓力大張進翹失準　經理人麥曦茵安慰Manson：一切未完待續

（ViuTV截圖）

剛播放的一集個人賽中，Judas選唱《破曉》卻失準走音，而擅長跳折骨舞的Ben表演跳唱《恐怖片》令評判大感驚喜，因而贏盡掌聲的Ben成功再下一城進入十強之列。

【全民造星III】許廷鏗任評審表現獲讚　Alfred：不要少看你的一句鼓勵

（ViuTV截圖）

另一組個人賽中，John以妖艷造型為大家帶來驚喜，他表演跳唱《甜秘密》冧得評判歡心，心心眼的欣宜表示：「姐姐很喜歡。」林曉峰也表示：「叔叔也喜歡。」

（ViuTV截圖）

可是，John敗給強敵ANSONBEAN，充滿活力的ANSONBEAN表演跳舞並Rap出《Titanic》及《My Heart Will Go On》。

他更凌空接咪令氣氛更刺熱，欣宜再次看得心心眼，並大讚ANSONBEAN的笑容和眼神很迷人。

（ViuTV截圖）

截至昨晚，葉巧琳（Mischa）、鍾諾言（NY）、李靜蓮（Alina）、黃劍文（Kimman）、趙祥誠（Ben）和陳毅燊（ANSONBEAN）已順利進入十強，剩下四個名額將於今晚及明晚公布。

撰文 : TOPick柴犬出動

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