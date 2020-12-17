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【天堂的信】媽媽生前寄出生日卡卻寄失　女兒收遲來5年生日卡淚崩：好好保存

親子 15:44 2020/12/17

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美國俄亥俄州一名女子，近日收到媽媽生前寄來的生日卡。

美國俄亥俄州一名女子近日收到一封5年前寄來的信件，打開後發現是母親寄給她的生日卡。這封信對她別具意義，因為她媽媽在兩年前去世，這封遲來5年的信正好讓她懷緬一番。

綜合外媒報導，瓊斯（Katrina Jones）上週六（12日）在社交平台上載照片，指她在午飯時間檢查信箱時發現一封信，內有一張生日卡和寫着一段聖經經文的字條。

她再仔細查看信封上的回郵地址，赫然發現竟是亡母生前的地址，郵戳更顯示信件是在2015年6月已寄出。字條上的筆迹也與母親的一樣，瓊斯頓時感到驚喜。

瓊斯隨後憶起，母親多年前曾問她有沒有收到她寄出的信件，但兩人之後已忘記了這事。直到近日，這封信件出現在她面前。瓊斯形容這封信像是上帝送給她的禮物，對她意義重大，她會好好保存。至於信件何以在多年後才寄達，仍然是個謎。

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責任編輯：王明芳

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