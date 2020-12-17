【韓國檢測】揭熱賣Daiso嬰兒浴缸塑化劑超標612倍　長期使用可對幼兒肝腎造成損害

▲ 韓國消委會檢測發現Daiso一款嬰兒浴缸塑化劑超標612倍。

南韓國家技術標準院（下稱國標院）日前進行本年度第5次定期安全調查，檢測逾千款電熱氈、各種取暖用品及兒童用品，結果發現部分產品嚴重達反安全標準，並對66款產品下達「召回」命令。其中，一款有「國民嬰兒浴缸」之稱的Daiso嬰兒浴缸被揭塑化劑超標612倍，長期使用可對肝、腎造成損害，引起不少南韓父母提出集體訴訟。

▲ 涉事嬰兒浴缸(編號: KHB_W5EF8A6)。

綜合南韓媒體報道，國標院發現有66款產品存在溫度上升值超標、有害化學物標標等問題。其中，以性價比高知名的Daiso產品，發現一款嬰兒浴缸（編號： KHB_W5EF8A6）的排水塑料蓋塑化劑含量，超標612倍，並下達「召回」命令。如長期使用該產品，可對肝、腎造成致命損傷，如免疫力差的孩子或會更致命。

據了解，該嬰兒浴缸有「國民嬰兒浴缸」之稱，以大小適中、價格低廉（約35港元）、重量輕、靠背角度合適、韓國製造，而在新手爸媽中大受歡迎，近乎人手必備。而且該產品有通過韓國國家安全標準的「KC認證」，更令人放心。

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至於為何擁有「KC認證」仍會塑化劑超標，相信是首次入庫時，產品的確通過安全及質量認證，但後來追加入庫，產品的有害物質就超標，仍Daiso沒有檢查清楚。

對此，Daiso表示對於所出售的嬰兒浴缸排水塑料蓋被確認不符合標準，給顧客帶來困擾，真心道歉。指不論購買時間、使用與否、有沒有收據、是否已開封，都可以退款。

不過道歉難以平息消費者的怒火，有父母聲稱孩子疑因使用Daiso嬰兒浴缸後，皮膚發炎，亦有父母擔心孩子長大後肝臟受損，欲起訴Daiso嬰兒浴缸的製造商，目前人數已達1500人。

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責任編輯：楊宛茜