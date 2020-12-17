【房屋問題】樓價飆升夫婦為買樓爭吵　醉酒丈夫深夜殺妻再自盡遺6歲女

▲ 有夫婦為買樓爭吵，醉酒丈夫深夜殺妻再自殺，遺下6歲女兒。

居住問題或會成為悲劇的原因。南韓一對夫婦為女兒得到更好的教育，4年前由京畿道搬到首爾租屋居住。惟二人一直想「上車」、搬至更大的單位，但南韓的樓價近年飆升，日前夫婦為買樓一事爭吵，最後醉酒丈夫持刀殺死妻子後跳樓輕生，遺下6歲女兒。

綜合韓國媒體報道，這對夫婦原在京畿道擁有物業，後來為想女兒得到更好的教育，故4年前搬至首爾市楊川區木洞租屋定居，是該區著名的補習街。兩夫婦當時以保證金4億韓元（約283萬港元）租下一個約964呎的單位。而今年11月中旬再以4億2千萬韓元（約297萬港元）續租2年，與同區相同呎數的單位屋租7億5千萬韓元（約531萬港元）相比便宜約一半。

為買荀盤多次諮詢地產經紀

近日，夫婦計劃在木洞購買一個約1,250呎的單位，鄰居向當地媒體表示，這對夫婦生前曾數次表明搬至更大的單位，為購買平靚正的「荀盤」，夫婦曾多次諮詢地產經紀，同時計劃售賣京畿道的房屋，及取回4億韓元（約283萬港元）的保證金準備買樓。

樓價飆升 夫婦為買樓多次吵架

不過，首爾樓價近年持續飆升，4年前在木洞購買約1,250呎的單位為10億韓元（約709萬港幣），現時價格竟飆升至19至20億韓元（約1,347萬港元），價格漲升近一倍。

醉酒丈夫殺妻 6歲女慘變孤兒

夫婦近日為買樓一事多次爭吵，對於2年後租滿後買樓，還是盡快取回保證金再買樓的問題吵個不停。直至上月27日凌晨1時，醉酒丈夫與妻子再次發生爭執，丈夫持刀殺死妻子後跳樓輕生。警方接報到場時妻子已無生命跡象，丈夫送院搶救後不治，遺下6歲女兒。

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責任編輯︰王明芳