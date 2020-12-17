【許金山案】許金山指官未向陪審團作特定指引 控方質疑原審未提出挑戰

▲ （經濟日報資料圖片）

前中大醫學院副教授許金山以一氧化碳注入瑜伽球毒殺妻女，於2018年被裁定謀殺罪成，判囚終身。許昨（16日）就定罪提出上訴，案件今於高等法院上訴庭（17日）續審。控方回應指，法官雖未有就上訴人於事發後1年才首次承認知悉車內一氧化碳來源，對陪審團作特定引導，但辯方於審訊中未有提出挑戰。

涉案上訴人許金山（55歲）早前被控於2015年5月22日，謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

上訴一方昨質疑，原審期間的證供指出，上訴人於2015年案發後，首次與警方進行錄影會面時，他未有提到對車內一氧化碳來源是知情的，反而於2016年被警方以謀殺罪名拘捕後，才坦言車上注入了一氧化碳的瑜伽球是由他帶回家的。

上訴一方指原審法官向陪審團總結案情時，並沒有就上訴人於首次錄影會面中只是行使緘默權，而向陪審團作出特定的指引，此舉或致陪審團對上訴人產生不利推測。

控方今就上述說法回應指，雖然上訴人當時並非疑犯或被告，但認同上訴人當時亦有保持緘默的權利。

控方認為原審法官在總結案情時，只是重覆被告的說法，並沒有影響陪審團，因此不認同上訴一方所指，法官需就此作出特定的指引。而且上訴人全程均有法律代表，他清楚知道自己的權利，有關議題在審訊中亦未經挑戰。

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記者：楊詠渝