被控串謀暴動表證成立　6人不自辯押後作結案陳詞

▲ （經濟日報資料圖片）

去年國慶日警方在銅鑼灣一單位搜獲白電油、玻璃樽及碎布等，6人被控串謀暴動罪，案件今（17日）在區域法院續審，法官裁定案件表證成立，被告不會自辯，辯方不會傳召證人，案件押後至12月22日進行結案陳詞。

6名被告依次為電競選手張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉、姓李學生及沈卓勤（17至24歲）。6名被告被控1項串謀暴動罪，以及1項串謀非法集結交替控罪。控罪指，他們於2019年9月28日至10月1日在香港與他人串謀參與暴動，交替控罪則指他們於同時同地串謀參與非法集結。

法官沈小民今裁定6名被告的控罪及交替控罪均表證成立，被告不自辯及不會傳召證人，案件押後至12月22日，控辯雙方作結案陳詞。

控方早前於開案陳詞指，2019年9月28日，有團體於維園舉行「反抗威權，迎接黎明」的合法集會，後來演變成衝突。而10月1日的「沒有國慶，只有國殤」遊行則未獲發不反對通知書，結果在多區演變成暴力衝突。

同日凌晨，警方破門進入悅和大廈一單位，該單位由第6被告沈卓勤持有並放租，首5名被告當時在房內休息。警方在單位內找到大量布條，20個空玻璃瓶、5罐白電油、15個打火機，以及維園自製地圖、食油等。

控方續指，涉案單位內有大量在香港暴力抗爭活動中常用的物品，包括大量對講機、黑色衣物、口罩、防毒面罩、雨傘以及製作汽油彈的原材料，當中部分亦在首5名被告的背包中搜出，控方推斷被告有參與暴動或準備參與暴動。

辯方早前就案件作中段陳詞，其中第6被告沈卓勤的代表律師指，業主曾供稱，單位租了給一名叫「卓簡琛」（音譯）的租客，控方根本無直接或間接證供，證明沈卓勤是租住單位的人。

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記者：林欣樂