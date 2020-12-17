  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (週四) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】郵政總局全部約200名員工檢測陰性 中西區派遞服務明起恢復正常

社會 15:05 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

香港郵政今日（17日）表示，中環郵政總局派遞局200多名員工的病毒測試結果全部陰性（資料圖片）

中環郵政總局派遞局早前有一名郵差確診新冠肺炎，​香港郵政今日（17日）表示，該局200多名員工的病毒測試結果全部陰性，中西區一帶的派遞服務明日（18日）起會陸續恢復正常。

​香港郵政指，12月13日晚上獲悉有郵差確診後，已按照衞生防護中心的建議，立即為中環郵政總局派遞局約200多名員工（包括郵差及後勤人員）安排病毒測試。

有關派遞局的全部員工檢測結果均為陰性，按照中心的意見可以復工，區內包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城的派遞服務明日（18日）起陸續恢復正常。

而在該名確診郵差工作桌2米範圍內工作的6名郵差，其檢測結果雖為陰性，但仍讓他們在家隔離14天。

早前有郵政工會指，郵政高層未及時主動公布員工確診消息。郵政署回應，獲悉有關確診個案後，已即時徹底清潔消毒有關工作地點及公共設施，並於當晚立刻安排主管通報中環郵政總局派遞局內所有人員及在郵政總局其他樓層工作的通宵組人員。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】消息：新增逾90宗確診個案　涉不明源頭病例
今日 10:40
【新冠肺炎】消息：新增逾90宗確診個案　涉不明源頭病例
【新冠肺炎】屋宇署屋宇測量師初步確診　港島太古辦公室不對外開放
今日 12:41
【新冠肺炎】屋宇署屋宇測量師初步確診　港島太古辦公室不對外開放
【新冠肺炎】美心西餅廠房兩名員工確診　兩組員工40人需病毒檢測
今日 13:34
【新冠肺炎】美心西餅廠房兩名員工確診　兩組員工40人需病毒檢測
疫情 香港郵政 西營盤 山頂 堅尼地城 金鐘 香港 中環 上環 肺炎

最高瀏覽

消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
17:42 2020/12/16
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚