【新冠肺炎】郵政總局全部約200名員工檢測陰性 中西區派遞服務明起恢復正常

▲ 香港郵政今日（17日）表示，中環郵政總局派遞局200多名員工的病毒測試結果全部陰性（資料圖片）

中環郵政總局派遞局早前有一名郵差確診新冠肺炎，​香港郵政今日（17日）表示，該局200多名員工的病毒測試結果全部陰性，中西區一帶的派遞服務明日（18日）起會陸續恢復正常。

​香港郵政指，12月13日晚上獲悉有郵差確診後，已按照衞生防護中心的建議，立即為中環郵政總局派遞局約200多名員工（包括郵差及後勤人員）安排病毒測試。



有關派遞局的全部員工檢測結果均為陰性，按照中心的意見可以復工，區內包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城的派遞服務明日（18日）起陸續恢復正常。

而在該名確診郵差工作桌2米範圍內工作的6名郵差，其檢測結果雖為陰性，但仍讓他們在家隔離14天。



早前有郵政工會指，郵政高層未及時主動公布員工確診消息。郵政署回應，獲悉有關確診個案後，已即時徹底清潔消毒有關工作地點及公共設施，並於當晚立刻安排主管通報中環郵政總局派遞局內所有人員及在郵政總局其他樓層工作的通宵組人員。

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責任編輯：徐紹軒