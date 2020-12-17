Zerbaxa注射用無菌粉末部分批次未能通過無菌測試　衞生署回收所有批次產品

▲ Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克。（政府新聞網圖片）

衞生署今日（17日）同意持牌藥物批發商美國默沙東藥廠有限公司（默沙東）從市面回收所有批次的Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克（香港註冊號碼：HK-65156），因為產品有潛在品質問題。



衞生署接獲默沙東通知，指上述產品有若干近期生產的批次於出廠前未能通過無菌測試。雖然受影響批次並未向市場發放，而供港的批次均通過無菌測試，作為預防措施，默沙東決定回收所有批次產品。



上述產品含有頭孢洛生和他唑巴坦，是一種用作治療細菌感染的抗生素。根據默沙東的資料，受影響產品曾供應給醫院管理局及私家醫院，亦有部分轉口至澳門。默沙東已設立熱線（3971 2928）回答相關查詢。



衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及受影響產品的不良反應報告。衞生署會密切監察有關回收；而須使用上述產品的病人應諮詢其醫護人員意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。

另外，醫管局表示，已得悉有關回收安排，已即時停用有關藥物。公立醫院備有其他藥物供病人使用。

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責任編輯：郭詩詩