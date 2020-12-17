【踩過界】張敬軒跟百年品牌Sennet Frères合作　疫市下銅鑼灣舖王賣婚紗

▲ 張敬軒獲百年品牌Sennet Frères邀合作。

張敬軒除歌藝了得，對投資生意亦甚有心得，先後經營錄音室及灣仔仙后餐廳，近日張敬軒更踩入時裝界，為法國品牌Sennet Frères的婚紗店任品牌歷史顧問，有指軒仔有份注資品牌於銅鑼灣的婚紗禮服店，疫市下再做老闆。

有百年歷史的鐘錶珠寶品牌品牌Sennet Frères，12月在逆市下於香港開店，於銅鑼灣羅素街22號設立首間婚紗禮服概念店。

▲ 店舖佔地逾8000呎。（取自Sennet Frères）

軒仔跨界賣婚紗

據知該店於2019年底展開重組工作，重新策劃業務方向，並決定以婚紗、晚裝及珠寶首飾重展拳腳啟航。今年Sennet Frères則邀張敬軒為常任品牌歷史顧問。

▲ 張敬軒與威爾家族第三代後人Molly O’dell女士在保育組織「活現香港」邀請下重遊故地Alberos 。

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軒仔跟SENNET FRÈRES的緣份，源自張敬軒現居的三級歷史建築Alberose，正是品牌創辦者鐘錶珠寶商人Albert Weill故居， 女主人Rosie Weill在丈夫Albert Weill於1922年離世後，繼承丈夫遺願打理經營的Levy Hermanos（利威貿易公司）以及於1870年在巴黎創立、由Albert Weill引入香港的Sennet Frère。

Alberose在戰時曾用作秘密軍事用途，香港大學1955年購下該大宅業權，將其保留完好。多年後由關注保育的張敬軒租下此大宅並居住至今，因此亦跟此品牌拉上關係。

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銅鑼灣羅素街新店樓高4層高，佔地8000呎，有指上手租客為名牌內衣品牌，5年前曾以每月750萬承租，因此有全球舖王之稱。不過該舖近月已交吉，消息指該舖的大業主是英皇，相信疫市下新店租金或有所回落。

據知張敬軒有份注資新店，同時曾跟胡杏兒合作婚紗店的設計師姚子裕（Kev）任創作總監，突破地由兩位男士經營婚紗店。