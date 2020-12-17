【新冠肺炎】徐德義指疫情有橫行跡象　較嚴謹社交距離措施要實施多一段時間

▲ 徐德義出席疫情記者會。（梁偉榮攝）

疫情肆虐，本港今日（17日）新增96宗確診個案，當中90宗是本地個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午見記者，交代疫情。

食物及衞生局副局長徐德義表示，疫情仍然嚴峻，本地疫情有橫行現象，由12月3日至12月9日期間，本港錄680宗個案，其中跟本地有關連有623宗，源頭不明佔三成。由12月10日至12月16日期間，本港錄624宗個案，其中跟本地有關連有584宗，源頭不明佔37%，無病徵個案佔23%。他認為這顯示社區傳播風險仍很高。

徐稱上星期才開始把社交距離措施收緊，但病毒或有14日潛伏期，現在較嚴謹的措施只過了約7天，料措施要實施多一段時間，才知悉能否收效。

他稱近日涉及多宗外傭個案，政府由今日開始，接受外傭登記接受病毒社區檢測，由明天（18日）至明年1月31日提供免費檢測服務。他提醒未有預約者，需交240元檢測費，呼籲僱主積極提醒外傭參與。外傭也可參與深喉唾液測試，可於醫管局門診、部分港鐵站及郵局取檢測包。

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責任編輯：吳卓峰