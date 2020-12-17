  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暖心禮物】失明爸爸看不到BB超聲波掃描　媽媽送刺繡版觸感體驗為人父喜悅

育兒經 16:22 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

英國一名失明男子將為人父，收到另一半送上超聲波掃描刺繡。

將為人父是令人喜悅的事情，準爸爸都期待迎接新生兒降臨。英國一名失明男子將為人父，但他看不到BB的超聲波掃描，不免感到失落，他的另一半送上超聲波掃描刺繡給他，讓他以觸感體驗新手爸爸的喜悅，他表示這個刺繡「太不可思議」。

18完全失明 期待當爸爸

據英國《都市報》（Metro）報道，26歲的Nathan Edge在6歲時視力受損，失去了8成視力，經過兩次手術均失敗，直至18歲雙目完全失明。數月前，他的同齡愛侶Emma Fotheringham懷孕了，預產期是明年5月，Nathan等不及要當爸爸。

刺繡跟超聲波掃描非常相似。（Nathan Edge fb圖片）

由於Nathan失明的關係，無法看到BB的超聲波掃描照片。Emma對此感到難過，決定與朋友Deb Fisher為他送上驚喜。Emma請Deb幫忙按她懷孕12周的超聲波掃描照片，製作一幅刺繡。她們計劃了幾個星期，刺繡作品終於完成，跟超聲波掃描非常相似。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

感動收超聲波掃描刺繡版

上周五（11日）Nathan收到Emma送上的超聲波掃描刺繡版，他指出直到刺繡完成，Emma才讓他知道。他拿著刺繡時顯得很激動，在facebook發帖寫道︰

作為失明爸爸，我第一次透過觸摸感受到BB存在，太不可思議！

Nathan期待成為一位父親。（Nathan Edge fb圖片）

Nathan和Emma於4年前在一個約會網站上相識，現在他們為將迎接兒子回家感到興奮。

製作這幅刺繡作品的Deb從未做過刺繡，但她很想嘗試為Nathan作出第一次，因為她知道這對Nathan來說，是一件特別有意義的事情，她亦高興看到Nathan收到禮物後既滿足又感動。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳

相關文章

【視障爸爸】失明爸化身陪玩專員伴愛兒探索世界　與妻子互相扶持不覺視障是負累
10:58 2020/11/02
【視障爸爸】失明爸化身陪玩專員伴愛兒探索世界　與妻子互相扶持不覺視障是負累
【視障媽媽】視網膜色素病變僅餘1%視力　母親未能給兒子正常童年︰這是遺憾
14:01 2020/08/13
【視障媽媽】視網膜色素病變僅餘1%視力　母親未能給兒子正常童年︰這是遺憾
【自強不息】爸爸媽媽是視障人士積極生活　兒子受感染發奮讀書大學畢業
11:50 2019/12/12
【自強不息】爸爸媽媽是視障人士積極生活　兒子受感染發奮讀書大學畢業
爸媽心聲 新手爸媽 家庭關係 懷孕 超聲波 英國

最高瀏覽

消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
17:42 2020/12/16
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀