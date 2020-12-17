【暖心禮物】失明爸爸看不到BB超聲波掃描　媽媽送刺繡版觸感體驗為人父喜悅

▲ 英國一名失明男子將為人父，收到另一半送上超聲波掃描刺繡。

將為人父是令人喜悅的事情，準爸爸都期待迎接新生兒降臨。英國一名失明男子將為人父，但他看不到BB的超聲波掃描，不免感到失落，他的另一半送上超聲波掃描刺繡給他，讓他以觸感體驗新手爸爸的喜悅，他表示這個刺繡「太不可思議」。

18歲完全失明 期待當爸爸

據英國《都市報》（Metro）報道，26歲的Nathan Edge在6歲時視力受損，失去了8成視力，經過兩次手術均失敗，直至18歲雙目完全失明。數月前，他的同齡愛侶Emma Fotheringham懷孕了，預產期是明年5月，Nathan等不及要當爸爸。

▲ 刺繡跟超聲波掃描非常相似。（Nathan Edge fb圖片）

由於Nathan失明的關係，無法看到BB的超聲波掃描照片。Emma對此感到難過，決定與朋友Deb Fisher為他送上驚喜。Emma請Deb幫忙按她懷孕12周的超聲波掃描照片，製作一幅刺繡。她們計劃了幾個星期，刺繡作品終於完成，跟超聲波掃描非常相似。

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感動收超聲波掃描刺繡版

上周五（11日）Nathan收到Emma送上的超聲波掃描刺繡版，他指出直到刺繡完成，Emma才讓他知道。他拿著刺繡時顯得很激動，在facebook發帖寫道︰

作為失明爸爸，我第一次透過觸摸感受到BB存在，太不可思議！

▲ Nathan期待成為一位父親。（Nathan Edge fb圖片）

Nathan和Emma於4年前在一個約會網站上相識，現在他們為將迎接兒子回家感到興奮。

製作這幅刺繡作品的Deb從未做過刺繡，但她很想嘗試為Nathan作出第一次，因為她知道這對Nathan來說，是一件特別有意義的事情，她亦高興看到Nathan收到禮物後既滿足又感動。

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責任編輯︰王明芳