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【新冠肺炎】醫管局指1111人仍然留醫　ICU負壓病牀使用量為6成半

社會 16:55 2020/12/17

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醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（17日）公布，截至今早9時為止，局方過去24小時共呈報121宗個案；截至早上9時，在過去24小時，早前公布的一名80歲男病人（第5725宗）在公立醫院離世，昨晚10時4分在北區醫院離逝，至今有121名確診者在公立醫院離世。

近日有病人在入院當日情況已轉為嚴重，庾慧玲指，目前深切治療部的負壓病牀使用量約為6成半，昨日確診的病人當中，有1人屬於危殆，4人屬於嚴重。

她亦公布在過去24小時，再多95名確診病人康復出院，至今共6533名確診病人及1名疑病人康復出院。

現時有1111名確診者在22間公立醫院及亞博館留醫，其中58人危殆、70人嚴重，其餘983人情況穩定；公立醫院正使用1,233張負壓病床及678間負壓病房，其使用量分別是71.3%和76.5%。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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