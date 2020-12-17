【新冠肺炎】葵涌葵盛西邨再增一人染疫　彩雲二邨明麗樓33及34單位累計10人確診

▲ 彩雲二邨明麗樓的33及34單位累計10人確診。（資料圖片）

本港第四波疫情未止，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。本港今日（17日）新增96宗確診個案，患者年齡介乎5個月至87歲，90宗屬本地個案包括26宗不明源頭。

張竹君指，葵涌葵盛西邨8座群組再增一人確診，為早前確診者的家人；彩雲二邨明麗樓增4確診者居33及34單位，為其中3個單位的家人，群組至今涉及6個單位，其中5個是33及34單位，2個單位累計10人確診。

此外，當局昨日於明麗樓33及34單位收集36個環境樣本，樣本正在化驗；另於乙明邨公共地方收集環境樣本，正候化驗結果，因上址是打橫感染，相信非喉管問題，料是透過走廊等公共設施受感染。

至今有多個大廈涉及多人確診，被問到確診的原因，食物及衞生局副局長徐德義指，這些發生的情況有很多的組合，當局不會只在乎確診者的數目，亦會留意涉及的戶數、感染的源頭等，包括是否已曾共用設施，如通道、走廊、門柄等。而垂直感染的現象過往亦只有零星個案，專家早前作出調查，惟發現其感染因素並非單一，曾視察大廈的污水渠、天台通氣喉管、抽氣扇，以及是否改裝過廁所設施等，惟現時亦未有單一原因解釋垂直互相感染的現象。

他又指，專家曾就有關事宣利用電腦的模型，推算某種風向、風速以及環境因素是否有可能發生某種氣流現象，而大學的團隊亦做過氣體測試，由於報告仍在進行當中，暫未有任何結論。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受新冠肺炎病毒檢測，中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩