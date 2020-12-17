【戰鬥民族】氣溫-51°差一度不能停課　俄羅斯小學生凍到眼睫毛結冰照返學

▲ 俄羅斯西伯利亞村莊奧伊米亞康近日氣溫達零下51度，但仍然差1度才達到停課標準，因此小學生照常上學。

俄羅斯西伯利亞村莊奧伊米亞康（Oymyakon）被稱為「全球最冷的居住地」，近日當地氣溫已達零下51度，但仍然差1度才達到停課標準，即使外出時眼睫毛凍結成冰，但當地小學生照常上學，毅力驚人。

根據《西伯利亞時報》報導，位於俄羅斯的小鎮奧伊米亞康只有約500人，當地只有一所學校，在極其寒冷的天氣下也照常運作。學校上課時間為上午9時，直至下午5時放學，但由於當地緯度較高，學童出門時太陽仍未升起；而當地冬季日照時間短，下午2時許就會日落，因此學童需要摸黑上下課。

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零下52度方可停課

當地政府規定，氣溫若降到零下52度，7到10歲的學生就不用去上學；若降到零下56度，其他年齡層的學生也要留在家中。不過，當地時間12月8日上午9時許的奧伊米亞康，氣溫為零下51度，差1度才達到停課要求，學生只有硬着頭皮上學去。

學童出門時，街上仍是漆黑一片，父母都會陪同孩子走路上學；來自附近村落的學生，則需搭車程約10到18分鐘的巴士回校。

當地攝影師Semyon Sivtsev拍下這班「戰鬥民族」小學生上課的情形。只見學生都身穿大衣、戴上防寒面罩等禦寒衣物，在積雪中蹣跚前行。有些小學生更凍得眼睫毛結冰，但仍堅持上課。

Semyon Sivtsev形容，自己雖然在早上9時派單，但他必須隨時帶著手套，非常不舒服，但若未戴手套估計手指會凍傷，所以他只能在短時間內盡速拍攝。

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責任編輯：王明芳