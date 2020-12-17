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【萬千星輝2020】《殺手》《香港愛情故事》龔嘉欣人氣急升　首度角逐視后：一步步走到今天

娛樂 16:55 2020/12/17

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龔嘉欣首次於TVB《萬千星輝頒獎典禮》中獲提名視后（東星圖片）

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》的入圍名單已公布，視帝視后繼續成為大眾焦點。龔嘉欣憑《殺手》首度獲提名最佳女主角，同時憑《香港愛情故事》角逐最受歡迎電視女角色。

龔嘉欣在今日（12月17日）在個人社交上載昨天出席《萬千星輝頒獎典禮2020》記者會時，與獎狀的合照並寫入圍感受。

【萬千星輝2020】龔嘉欣馮盈盈升呢爭視后　《使徒3》黃智雯+《踩過界II》蔡思貝成大熱

（龔嘉欣FB圖片）

龔嘉欣於社交平台上載「領獎」照，並寫道：

快將13年 每一個階段都充滿挑戰 挫敗 亦有感動開心 感謝你們 見證着我 一步步走到今天 我現在擁有的自信 絕對是來自你們
今年 瘋狂癡情的打女殺手Dark Angel 
貼地感人的香港愛情故事 琪琪 兩個截然不同的角色 都希望得到你的投票支持 我會繼續用心演戲 令你記住每一個我 ！#darkangel #邱凱琪 #殺手 #香港愛情故事

【香港愛情故事】名字叫嘉欣必屬靚女？　游嘉欣+鄭嘉欣成新一代女神【多圖】

（龔嘉欣FB圖片）

現年31歲的龔嘉欣於2007年至2008年在香港演藝學院戲劇學院修讀戲劇文憑，其後參演TVB青春劇《盛裝舞步愛作戰》，拍畢後簽約成為旗下藝人。

龔嘉欣一直努力演好每個角色，於2015年憑《幕後玩家》奪得事《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女配角，演技漸漸受肯定。

今年，龔嘉欣憑《香港愛情故事》提名最受歡迎電視女角色以及《殺手》提名最佳女主角，首度角逐視后的她感謝觀眾支持，並承諾會繼續用心演戲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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