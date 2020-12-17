【新冠肺炎】新增96宗確診個案 跳舞群組、彩雲二邨明麗樓有新增個案

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署及醫院管理局下午舉行疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。本港今日（17日）新增96宗確診個案，患者年齡介乎5個月至87歲，90宗屬本地個案包括26宗不明源頭。

其中，90宗屬本地個案中，跳舞群組再增４人並有１人死亡；另彩雲二邨明麗樓，33及34室再多4人確診，，分別為早前確診病人的家人，累計10人確診，涉及5個單位。

今日有多個群組再有擴大：

日出康城地盤群組

將軍澳藍田隧道地盤群組

跳舞群組

葵盛西邨

彩雲二邨明麗樓

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒