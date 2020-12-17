【明星護膚】張栢芝素顏分享一日敷3次面膜 醫生：面膜使用過長易令表皮層溶化

▲ 張栢芝素顏分享護膚心得。

冬日天氣乾燥，皮膚特別敏感。不少藝人明星會大方分享寒冬護膚心得，張栢芝昨日清晨在Instagram開直播，以素顏示人，分享天氣乾燥時早上必做的護膚心得。

已為3孩之母的栢芝，昨日早上近7時在IG開Live，分享冬日必做的早上護膚程序，期間孻仔Marcus斷斷續續哭醒，栢芝偶要暫停去照料兒子。

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直播時，栢芝素顏上陣，皮膚狀況看來不錯，嫩滑而有光澤。栢芝指，飲水是必然要做的第一件事。其次，她提到自己很勤力：

我比較誇張，我一日會敷3次masks！

栢芝示範護膚程序，首先她早上通常不洗臉，因為洗臉會愈洗愈乾。她會用濕紙巾抹勻全臉，效果比用毛巾好，繼而她會按次序細緻抹上乳液及護膚露，過程有條理而不複雜。

點擊睇栢芝直播過程：

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除了栢芝外，過往網上亦流傳范冰冰每年敷超過700塊面膜，她也曾承認自己幾乎把市面上的所有面膜都試過，一年用700塊是比實際數量少，更指家裏有面膜專用雪櫃。

但皮膚科專科醫生蔣頌儀曾指出，有些使用者誤以為敷面膜的次數愈頻密，時間愈長便是好，使用者可留意產品背後說明，一般面膜產品均建議每星期使用2至4次，每次10至15分鐘經已足夠。

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蔣醫生稱，若使用面膜時間過長，面膜水分容易令表皮層溶化，減低皮膚鎖水功能；又或因面膜中的化學成分如植物、中藥萃取物、水楊酸、果酸、A酸等過度刺激皮膚，令細胞受損，角質層變薄，加速皮膚水分流失並引致皮膚敏感，最終適得其反。

她提醒，皮膚大致可分為乾性、中性、油性、混合性及敏感性五種膚質。於選購及使用面膜時，應多留意自己的皮膚特性，以下是一些護膚小心得：

油性皮膚應盡量避免選用較滋潤的面膜，減少敷面膜次數，因可致毛孔阻塞，導致出現暗瘡；

乾性皮膚因皮膚缺水導致膚色暗啞，應注重補水及滋潤；

首次用新產品時，先塗抹小量或剪一小塊於面頰旁或頸部，待10至15分鐘未有過敏才使用。

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責任編輯：羅嘉欣