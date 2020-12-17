周梓樂墮下未及調整姿勢　醫生相信早10分鐘送院情況無異

▲ 腦神經外科醫生麥凱鈞今到死因裁判法院作供。（王仁昌攝）

科大學生周梓樂死因研訊今（17日）續訊。腦神經外科醫生麥凱鈞供稱，死者送院被發現顱底骨折，有腦內出血、水腫及腦疝的情況，院方為死者進行了2次開顱手術，以減低死者顱內壓。麥指死者傷勢應源於嚴重衝擊，指死者從4米高處墮下，預計力道很大。另外，麥指墮下時死者未有足夠時間調整姿勢，麥指曾有病人從4米以上高處墮下，四肢卻沒有受傷。麥指傷者愈早送達醫院愈好，惟以死者的情況而言，相信早10分鐘送到醫院分別亦不大。



伊利沙伯醫院腦神經外科醫生麥凱鈞今出庭作證，麥讀出他撰寫的醫療報告指出，死者於2019年11月4日凌晨送院，而為死者頭部進行電腦掃描後，發現死者的顱底骨折，出現腦疝，腦硬膜有出血性創傷，及有腦內出血情況，院方為死者進行了2次顱內減壓手術，惟死者於11月8日清晨6時53分心臟停頓，同日早上8時09分宣告死亡。

麥供稱，院方為死者進行全身電腦掃描後，發現共有4項傷勢，由於死者顱內壓過高，院方為死者作開顱手術，切除死者部分右邊頭骨，以減低顱內壓，並切除腦內血塊及腫脹組織，惟手術後死者繼續昏迷，雙眼瞳孔有3微米差異，意味死者當時顱內壓依然很高，而凝血功能亦出現障礙。

麥續供稱，為死者進行2次電腦掃描後，發現死者的中腦亦有出血情況，院迮為死者進行了第2次手術，切除死者部分左邊頭骨，用最大力度為死者減顱內壓。

麥指死者當時有原發性顱骨創傷，及繼發性顱骨創傷，致腦內出血、水腫及腦疝，故須進行兩次手術，並向死者處方了減壓藥。

麥又供稱，他當時翻查國際資料庫作對比，發現以死者傷勢而言，死者在14天內死亡的機會高達80%，而即使死者生還，亦有機會永久性深度昏迷或變成植物人。

死因研訊主任問及麥，如果死者早10分鐘送達醫院，情況會否有所改變。麥指腦創傷而言，傷者愈早送達愈好，惟以死者的情況而言，相信10分鐘的分別不大。

死因研訊主任向麥展示閉路電視影像截圖，顯示相信是死者墮下時的情況。麥供稱，死者的傷勢應源於嚴重衝擊，因死者的顳骨岩部亦有骨折，而這是較堅固的部位。麥指死者從約4米高的位置墮下，考慮到地心吸力及地面的硬磚塊，預計力道很大。

死因裁判官問及麥，死者的傷勢是由1次，還是多次衝擊造成。麥指不排除多次衝動造成，但1次衝擊亦可能造成死者傷勢。

死因裁判官又向麥指出，早前有證供指如果死者神智清醒時墮下，應該會用四肢着地，惟死者送院時四肢無傷，問及麥的意見。

麥回應指，由於死者從4米高處墮下，死者當時未必有足夠時間調整身體姿勢，而且在過往經驗中，有病人曾在4米以上的高處墮下，但亦四肢無傷。研訊今午續。

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記者：王仁昌