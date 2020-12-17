3月大女嬰倒斃家中父誤殺罪成囚58個月　官指獨留女嬰在家不負責任

3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所後死亡，女嬰父親早前經審訊後，被陪審團裁定謀殺罪名不成立，而誤殺罪名成立，今（17日）於高等法院被判囚4年10個月。法官判刑時接納被告本來是一個疼錫和愛護女嬰的父親，卻作出一個愚昧且不負責任的決定，將女嬰獨留家中，引致嚴重後果。

涉案被告張應輝（42歲）早前被控1項謀殺罪，控罪指被告於2018年8月22日，在香港謀殺張嘉雯。被告經審訊後，最終被裁定誤殺罪成。

辯方今求情時指，被告只因心愛的女人作出了過份行為才干犯本案，完全是違反本性，被告今次是嚴重疏忽，因為他預計妻子會於14小時後回家照顧女嬰。而被告從一開始已感到非常後悔，因此早於2019年7月已表示願意承認誤殺罪，惟不獲控方接納。

辯方又指，被告於還押期間，亦一直處於不知會被控以什麼罪名的焦慮中，而被告本身不是一個暴力或焦躁的人，他今次已得到教訓，本案只是單一事件。考慮到本案的獨特情況，辯方希望法官判以被告可即時獲釋的刑期，讓他可與家人於聖誕節團聚。

法官判刑時指，本案是一宗家庭悲劇，從審訊中可見被告是一個疼錫和愛護女嬰的父親，連被告的妻子亦供稱，被告會陪同她帶女嬰看醫生，當她忙於煮飯時，亦會幫忙照顧女嬰。

法官指不幸的是，女嬰的母親是一個年輕人，而她亦患有輕微產後抑鬱，因此覺得需要外出，有時甚至會在外面過夜。而於本案發生時，她亦於外面過夜，卻未有於翌日回家。

法官續指，被告離家當天一直未能聯絡妻子，當他完成照顧女嬰的責任後，便覺得忍無可忍，於是決定嚇嚇妻子，便離開寓所返回內地，他事後曾收到妻子的短訊，得悉妻子會於翌日回家，因此他更放心離開。

法官指被告作出了一個愚昧且不負責任的決定，將一個僅3個月大、沒有防備能力的女嬰獨留家中，他卻不知道妻子一直逗留在內地而沒有回家，最終妻子回家時發現女嬰已死亡。

法官相信被告事後已感到相當後悔，日後亦會活在陰影之下，但法庭亦需向所有家長發出訊息，提醒家長不能將幼童獨留家中。

法官指女嬰事後前並沒有受到虐待，只是被告的愚蠢行為造成嚴重後果，而被告當時作為一個40歲的男人，理應知道這後果。

法官考慮到案情嚴重性，法官決定以7年為判刑起點，基於被告早已表示願意認罪，因此給予三分一扣減，判被告入獄4年10個月。

審訊期間，控方案情指被告當晚離開寓所前，以枕頭和被子蓋著女嬰，用以報復妻子。法醫亦曾供稱，女嬰的主要死因是窒息，次要死因為脫水和飢餓。早前亦有兒科醫生供稱，根據女嬰的體重和身高，她明顯是欠缺營養，而且3個月大的嬰兒絕不可能自行將枕頭和被子拉到自己身上。

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記者：楊詠渝