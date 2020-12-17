【李偲嫣離世】李偲嫣死前一周發燒咳嗽　暫列初步確診交死因庭跟進

▲ 正義聯盟創辦人李偲嫣昨日（16日）離世。

正義聯盟創辦人李偲嫣昨（16日）午在八鄉寓所昏迷，送院搶救後離世，終年56歲。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（17日）在記者會公布，博愛醫院昨日接收一名56歲女病人，由救護車送院，送院時「情況已差」，在救護車上已需進行急救，其後在急症室搶救無效，於昨午1時半離世。醫護人員遂為病人抽取樣本化驗，其後證實對新冠肺炎病毒病呈初步陽性。

庾慧玲指，該名病人目前仍然列作初步確診，有待正式報告才能證實是否確診，暫未確認其死因是否與新冠肺炎有關，個案已轉交死因裁判官跟進。

她續指，據局方了解該病人曾經有發燒及咳嗽，維持約一周，暫未知病人曾否求醫或交檢測瓶，仍有待衞生署公布相關資料。

有消息指八鄉警署5名警員曾接觸該名病人，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心正跟進該宗個案，暫未知警員當時與病人有否緊密接觸，如涉及進行高危活動，例如曾進行拯救或緊密接觸，當病人確診後有關人士便需送往檢疫中心。

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庾慧玲指，院方進行追蹤，病人於負壓病房進行搶救，醫護人員有穿上合適防護裝備，無職員或病人受影響。由於病人遺體需移送公眾殮房，醫院已將結果通知食環署。

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記者：馮琪雅