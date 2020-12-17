【窮媽大翻身】3孩靚媽說服老公辭工開拉麵店　生意月入僅1.5萬靠一招翻身年賺5千萬

▲ 日本一名3孩靚媽不甘於平淡，毅然去開拉麵店，把握到一個機會令她建立拉麵王國。

媽媽生兒育女後，有決心一樣做到職場女強人。日本一名3孩靚媽一直渴望開拉麵店，毅然跳出「舒適圈」，說服老公辭去穩定的工作，齊齊開拉麵店創業。惟生意一直低迷，月入僅1.5萬元不足養起一家五口，幸好靚媽把握到一個機會大翻身，令拉麵店開到7間分店，一年賺到5千萬！

日本節目《激レアさんを連れてきた。》最近一集介紹育有3子女的媽媽高橋，來自九州新潟，自小就非常喜歡挑戰新事物，一直貫徹「想做就做」的信念。高橋大學畢業後離家到東京工作，之後結婚誕下3子女，並辭職回到新潟成為全職媽媽，一家五口居於小公寓。

▲ 高橋的拉麵店已開了7間分店。（影片截圖）

一家五口每月僅餘6千元生活

可是高橋不甘於平淡，一次她看到拉麵店職人的成功故事後，燃起她內心那團火，決定跳出「舒適圈」，並說服老公辭職，陪她一起到東京開拉麵店創業，老公二話不說支持她追夢。

兩夫婦對拉麵一竅不通，但兩人共同努力，研發出家鄉特色拉麵。可是東京拉麵店競爭激烈，令生意陷入低谷，每月只有20萬日圓（約1.5萬港元）收入，扣除屋租，僅餘8萬日圓（約6千港元）作為一家五口的生活費。

兩夫妻更窮得連店舖的筷子都買不起，高橋不惜一切研發新拉麵，更因此多次燒傷，並借貸度日、搬店去較旺位置，終於高橋等到一個電話，改寫了她的一生。

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責任編輯︰林綺玲