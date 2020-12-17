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【筍工來了】美體育網站聘請NFL遊戲體驗測試員　邊嘆小食邊睇波兼袋500美元

職場 16:23 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

能夠在觀賞球賽的同時，一邊享受美味的食物，還可以獲取獎金，相信是每一個足球迷的夢想。

每逢有足球賽事舉行，足球迷總喜歡跟一班好友一齊睇波，為自己喜愛的球隊打打氣。能夠在觀賞球賽的同時，一邊享受美味的食物，還可以獲取獎金，相信是每一個足球迷的夢想。現在機會來了！體育博彩網站Pickswise剛剛推出最新職位—NFL遊戲體驗測試員。

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美國體育博彩網站Pickswise在今個聖誕為一眾球迷帶來驚喜，讓大家可放鬆心情觀看球賽，還可以額外獲得報酬。官方表示，現時正物色三個人選成為NFL遊戲體驗測試員。成功獲選者將收到官方提供的舒適坐椅，此外更可獲得500美元（約港幣3,876元）報酬，以及價值100美元（約港幣775元）的餐飲券，讓球迷可以挑選自己喜歡的美食，一邊觀看精彩賽事。

一旦被選為NFL遊戲體驗測試員，參加者在收到官方的坐椅後，就可以在這個聖誕假期期間觀賞大型足球賽事，支持自己喜歡的球隊，一邊品嚐美味的食物。然後，再通過對椅子和食物作出評分，並向Pickswise HQ報告，屆時更可以自己選擇是否保留坐椅。

只要是年滿21歲的美國和加拿大居民，就已經符合參加是次活動的資格。參加者只需在在官方網頁填寫申請表格，並簡單解釋自己勝利測試員的原因。是次活動的得獎結果將於本周五（18日）公布，並由Pickswise與獲獎者直接聯繫。

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Pickswise發言人表示，「公司明白到2020年是非常艱難的一年，新冠肺炎疫情的出現，令一眾球迷無法置身現場觀看愛隊的比賽，只能夠待在家中感受比賽的樂趣。有見及此，Pickswise特別為球迷帶來節日的歡呼，所以決定開設空缺職位，尋找對食物和聖誕節充滿熱情的足球狂熱者，讓他們在家裡享受比賽氣氛。」

責任編輯：施雯雯

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