本港最新失業率微跌0.1個百分點至6.3% 失業大軍下跌1.35萬人至24.4萬人

▲ 本港最新9至11月失業率為6.3%，較8至10月下跌0.1個百分點。（林宇翔攝）

本港疫情仍然肆虐。政府統計處今日（17日）公布最新9至11月失業率為6.3%，較8至10月下跌0.1個百分點。就業不足率亦下跌0.4個百分點至3.4%。

總就業人數上升至365萬人，較上期增加2.2萬人，而失業人數則減少1.35萬人至24.4萬人，就業不足人數亦減少約1.49萬人至13.3萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率略為下跌1.1個百分點至10.1%。其中，餐飲服務活動業的失業率由14.8%下跌至13.1%。多個其他行業的失業情況亦改善，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光指，儘管9至11月期間本地第三波疫情趨穩，勞工市場呈現輕微改善，但勞工市場情況仍然疲弱；鑑於最近的本地第四波疫情，勞工市場的壓力料會在短期內再次上升。

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記者：徐紹軒