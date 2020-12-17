  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (四) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國默沙東藥廠數批Zerbaxa含微生物未合符測試標準　該批次並無流出本港或任何市面

社會 16:41 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克。（政府新聞網圖片）

衞生署今日（17日）同意持牌藥物批發商美國默沙東藥廠有限公司（默沙東）從市面回收所有批次的Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克。美國默沙東藥廠今日發聲明指，有數批次之Zerbaxa含有一種微生物，未合符測試標準，但該批次並沒有流出香港或任何市面，而現時香港市面所使用的Zerbaxa 有此微生物的可能性微小，引起病人有嚴重不良反應的可能性亦屬微少，就是次檢測結果引起各界關注致歉。

默沙東在回覆TOPick時指，在一次品質檢測中，藥廠發現有數批次之Zerbaxa含有一種微生物，未合符測試標準，但該批未符合檢驗標準的藥品並沒有流出香港或任何市面。現時所有在香港市面使用之有關藥品亦通過註冊質量。為謹慎起見，故決定通知衞生署主動作出回收。

默沙東在收到總部通知後，已立即通知衞生署及建議各醫護人員停止使用，並將未使用過的有關藥物退回給我們指定的代理商。另已暫停相關藥品之製作並正從整個製作過程中作出調查，以了解事件起因。

Zerbaxa是一隻抗生素藥物，在公營和私營醫院由醫護人員處方方可使用。是次於檢測中發現的微生物常見於泥土和水中。經評估後，現時香港市面所使用的Zerbaxa 有此微生物的可能性微小，引起病人有嚴重不良反應的可能性亦屬微少。

發言人指，藥廠堅守所生產之藥品的安全性、質量、功效，並就是次檢測結果引起各界關注致歉。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

法改會倡修例　容許律師根據仲裁結果收費
今日 14:38
法改會倡修例　容許律師根據仲裁結果收費
【新冠肺炎】北區醫院80歲確診男病人離世　屬歌舞群組
今日 12:28
【新冠肺炎】北區醫院80歲確診男病人離世　屬歌舞群組
【食物過敏】中大發現鯇魚是引致港人對魚過敏源頭之一　研口服檢測方法助兒童及早發現致敏魚類
今日 12:54
【食物過敏】中大發現鯇魚是引致港人對魚過敏源頭之一　研口服檢測方法助兒童及早發現致敏魚類
港鐵宣布明年1月至10月將有10個星期日　旺角東站至紅磡站需全日暫停服務
今日 15:13
港鐵宣布明年1月至10月將有10個星期日　旺角東站至紅磡站需全日暫停服務
【新冠肺炎】郵政總局全部約200名員工檢測陰性 中西區派遞服務明起恢復正常
今日 15:05
【新冠肺炎】郵政總局全部約200名員工檢測陰性 中西區派遞服務明起恢復正常
Zerbaxa注射用無菌粉末部分批次未能通過無菌測試　衞生署回收所有批次產品
今日 15:34
Zerbaxa注射用無菌粉末部分批次未能通過無菌測試　衞生署回收所有批次產品
本港最新失業率微跌0.1個百分點至6.3% 失業大軍下跌1.35萬人至24.4萬人
今日 16:31
本港最新失業率微跌0.1個百分點至6.3% 失業大軍下跌1.35萬人至24.4萬人

最高瀏覽

消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
17:42 2020/12/16
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀