美國默沙東藥廠數批Zerbaxa含微生物未合符測試標準　該批次並無流出本港或任何市面

▲ Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克。（政府新聞網圖片）

衞生署今日（17日）同意持牌藥物批發商美國默沙東藥廠有限公司（默沙東）從市面回收所有批次的Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克。美國默沙東藥廠今日發聲明指，有數批次之Zerbaxa含有一種微生物，未合符測試標準，但該批次並沒有流出香港或任何市面，而現時香港市面所使用的Zerbaxa 有此微生物的可能性微小，引起病人有嚴重不良反應的可能性亦屬微少，就是次檢測結果引起各界關注致歉。

默沙東在回覆TOPick時指，在一次品質檢測中，藥廠發現有數批次之Zerbaxa含有一種微生物，未合符測試標準，但該批未符合檢驗標準的藥品並沒有流出香港或任何市面。現時所有在香港市面使用之有關藥品亦通過註冊質量。為謹慎起見，故決定通知衞生署主動作出回收。

默沙東在收到總部通知後，已立即通知衞生署及建議各醫護人員停止使用，並將未使用過的有關藥物退回給我們指定的代理商。另已暫停相關藥品之製作並正從整個製作過程中作出調查，以了解事件起因。

Zerbaxa是一隻抗生素藥物，在公營和私營醫院由醫護人員處方方可使用。是次於檢測中發現的微生物常見於泥土和水中。經評估後，現時香港市面所使用的Zerbaxa 有此微生物的可能性微小，引起病人有嚴重不良反應的可能性亦屬微少。

發言人指，藥廠堅守所生產之藥品的安全性、質量、功效，並就是次檢測結果引起各界關注致歉。

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記者：郭詩詩