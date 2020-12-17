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【BB大晒】李亞男二胎順利誕女　王祖藍再做爸爸：三個女人一個墟

娛樂 16:54 2020/12/17

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王祖藍再做爸爸。

李亞男順利誕第二胎，王祖藍再當爸爸！二人今日在社交網站發放一家四口的合照，除了是大女Gabby的兩歲生日，還首度公開初生愛女Hayley的樣貌，祖藍在社交平台笑謂：「三個女人一個墟，一個男人戇居居！」

今年六月，李亞男與王祖藍在社交網站宣布喜訊，透露太太懷上第二胎。上月底王祖藍到內地出席完「金雞獎」頒獎禮後，馬上搭火車趕回香港，全因為擔心太太隨時分娩，錯過見愛女的第一面。

王祖藍李亞男再做父母。（取自微博）

祖藍笑道：個女唔似我

直到今日下午，兩夫妻分別在社交網站發放一家四口的合照，首次公開第二胎是女兒，並已改名為Hayley。身為家中唯一男丁的祖藍留言謂：「三個女人一個墟，一個男人戇居居！」

李亞男再生BB。

今日亦是二人長女王天韻（Gabby）的兩歲生日，其中一張照片更是王生、王太與Gabby一起向Hayley獻吻的合照，非常溫馨。

祖藍接受媒體訪問，透露初生女兒已改中文名為王海靜，初出生時與大女長得一模一樣，只是鼻子比家姐大一點點。

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祖藍搞笑地謂：「好感恩女兒不像我！最重要似媽咪就夠了。」希望BB女快高長大。

撰文 : TOPick柴犬出動

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