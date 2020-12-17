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【新冠肺炎】中環GLOW水療髮型屋4員工1顧客中招　12月8日後到過該店需強制檢測

社會 16:58 2020/12/17

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中環GLOW水療髮型屋至少4名員工及1名客人確診。（程志遠攝）

疫情肆虐，本港今日（17日）新增96宗確診個案，當中90宗是本地個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午見記者，交代疫情。

即睇GLOW相關人士確診情況：

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張竹君稱，中環GLOW水療髮型屋（地址：威靈頓街1號荊威廣場8樓），較早前有4位人士在GLOW工作已確診，衞生防護中心安排共30多名員工，要接受檢疫。GLOW需通知顧客，要接受檢測；但昨日發現一位客人確診。

衞生防護中心認為，其他顧客也有機會確診，將訂立強制檢測公告，如任何人於12月8日至今，曾到過GLOW，需強制接受測試。如12月13日至17日期間已做過測試，可視為已進行檢測。

張竹君稱，第一名發病者是GLOW髮型師，12月10日發病，發病前幾日曾跟一位朋友在天台聚會，也一起工作。她稱各患者也是髮型師，也一起工作；確診客人有戴口罩，到GLOW剪髮，曾逗留一段時間。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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