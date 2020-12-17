【高糖飲食】女子常吃甜食肝臟有6個腫瘤　初期乳癌變成癌細胞擴散全身

▲ 常吃高糖食物會增加患胰臟癌風險。

經常吃甜食有機會增加患癌風險！有台灣外科醫生分享病例指，一名32歲女子被診斷患有初期乳癌，但經詳細檢查後，發現肝臟有6個小腫瘤，癌細胞已擴散全身。

台灣外科醫生江俊坤近日在節目《健康2.0》表示，攝取過多糖分可令基因突變，增加患癌機率。他分享病例時指，該名32歲患者左邊乳房上面有一個小硬塊，估計約有2cm大，算是早期癌症，做切片檢查後證實患乳癌。

患者並不肥胖，亦無相關家族病史，惟她非常喜歡吃甜食。江醫生指，根據最新的研究，若癌細胞遇到糖分的刺激，會比一般癌細胞擴散得快，因為糖分本身可促進癌細胞轉移，糖分與癌症關係密切。

肝膽胃腸科醫生錢政弘亦在節目上指出，以前胰臟癌被認為與高油飲食、肥胖有關，吃過多甜食會增加患胰臟癌風險，而且比一般人高6.8倍。

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心2016年的數據，胰臟癌是本港第6號癌症殺手。由於胰臟位置深藏腹腔，加上發病早期往往幾乎毫無徵兆，一般身體檢查難以偵測到，大部份個案在確診時已屬晚期。

高糖食物增加患胰臟癌風險

根據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。

點擊圖片了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

港人經常進食的小食及甜品，糖分不能小覤。經常進食高糖食物，除了有機會增加患胰臟癌風險，亦會增加患脂肪肝風險，處理不當，更可能演變為肝硬化，甚至肝癌。

台灣彰濱秀傳醫院的營養師林圓真亦曾指出，除了甜食，烹煮鹹食時往往也加了很多糖，例如肉醬、肉燥飯，同樣屬「高糖」食物。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣