  • 16°C
香港時間 : 20201217日 (週四) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高糖飲食】女子常吃甜食肝臟有6個腫瘤　初期乳癌變成癌細胞擴散全身

醫生診症室 17:38 2020/12/17

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

常吃高糖食物會增加患胰臟癌風險。

經常吃甜食有機會增加患癌風險！有台灣外科醫生分享病例指，一名32歲女子被診斷患有初期乳癌，但經詳細檢查後，發現肝臟有6個小腫瘤，癌細胞已擴散全身。

台灣外科醫生江俊坤近日在節目《健康2.0》表示，攝取過多糖分可令基因突變，增加患癌機率。他分享病例時指，該名32歲患者左邊乳房上面有一個小硬塊，估計約有2cm大，算是早期癌症，做切片檢查後證實患乳癌。

患者並不肥胖，亦無相關家族病史，惟她非常喜歡吃甜食。江醫生指，根據最新的研究，若癌細胞遇到糖分的刺激，會比一般癌細胞擴散得快，因為糖分本身可促進癌細胞轉移，糖分與癌症關係密切。

肝膽胃腸科醫生錢政弘亦在節目上指出，以前胰臟癌被認為與高油飲食、肥胖有關，吃過多甜食會增加患胰臟癌風險，而且比一般人高6.8倍。

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心2016年的數據，胰臟癌是本港第6號癌症殺手。由於胰臟位置深藏腹腔，加上發病早期往往幾乎毫無徵兆，一般身體檢查難以偵測到，大部份個案在確診時已屬晚期。

高糖食物增加患胰臟癌風險

根據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。

點擊圖片了解詳情：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

港人經常進食的小食及甜品，糖分不能小覤。經常進食高糖食物，除了有機會增加患胰臟癌風險，亦會增加患脂肪肝風險，處理不當，更可能演變為肝硬化，甚至肝癌。

台灣彰濱秀傳醫院的營養師林圓真亦曾指出，除了甜食，烹煮鹹食時往往也加了很多糖，例如肉醬、肉燥飯，同樣屬「高糖」食物。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【第5號癌症殺手】胰臟癌發病早期幾乎無徵兆　常吃高糖食物增罹患風險
12:18 2020/04/23
【第5號癌症殺手】胰臟癌發病早期幾乎無徵兆　常吃高糖食物增罹患風險
【高糖陷阱】不煙不酒日飲2杯台式飲品　女子患脂肪肝並演變為肝癌【附改善脂肪肝食物】
12:47 2020/10/23
【高糖陷阱】不煙不酒日飲2杯台式飲品　女子患脂肪肝並演變為肝癌【附改善脂肪肝食物】
【脂肪肝】常吃高糖水果可導致脂肪肝　醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌
18:51 2020/10/30
【脂肪肝】常吃高糖水果可導致脂肪肝　醫生：脂肪肝有機會演變成肝硬化及肝癌
健康問題 癌症 糖分 胰臟癌 肝癌 脂肪肝 乳癌 肝硬化

最高瀏覽

消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
17:42 2020/12/16
消息：正義聯盟創辦人李偲嫣離世　對新冠病毒檢測呈陽性反應
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
17:39 2020/12/16
【出軌丈夫】丈夫冷漠拒同房人妻生疑牀頭放錄音筆　聽49小時錄音後氣炸離婚
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀
19:15 2020/12/15
【背後真面目】女大學生為慳開支與5名OL合租 深夜偷看客廳驚揭室友隱藏恐怖陰謀