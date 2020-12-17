【細菌感染】1歲女童1日內手指長「波子」大膿皰　兒科醫生：或因挖鼻孔致感染殺手級細菌

▲ 1歲女童1日內手指長「波子」大膿皰。

小朋友經常挖鼻孔居然會引致疾病？台灣一名1歲女童手指突然在1日內長出「波子」般大的膿皰，起初媽媽以為是蚊咬，但經醫生診斷，相信是感染「殺手級細菌」──金黃葡萄球菌和溶血性鏈球菌，需服用抗生素治療。

▲ 女童無名指長出大膿皰。(圖片來源：陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所facebook專頁)

台灣兒科專科醫生陳鉉煒在其Facebook專頁發文分享個案，表示日前一名1歲女童因為黃鼻涕看診，期間發現她的手指出現波子般大的膿皰。媽媽本來以為女兒只是被蚊咬，但其實是細菌感染。

圖中可見，女童的無名指關節處有超大膿皰，媽媽指昨日還一切正常，但今日就長了硬硬的大膿皰。

▲ 媽媽指大膿皰一日生成，而且硬硬的。(圖片來源：陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所facebook專頁)

陳醫生表示，女童是患上水泡性指炎/遠端水泡性指炎，常見於最後一指。他解釋這屬於表皮細菌感染，通常是金黃葡萄球菌和溶血性鏈球菌。假如沒好好治療，細菌「會在身體亂跑」，所以要用抗生素治療。

金黃葡萄球菌和溶血性鏈球菌，這兩隻都是殺手級的細菌。

至於為何會突然感染，陳醫生表示截至目前為止仍不太清楚。不過有學者提出，兒童身上任何細菌可能聚集的地方，都是感染源頭。以這位一歲多的小朋友而言，鼻腔裡細菌感染，加上小朋友常用手指頭去挖鼻孔，可能是造成的原因。其他因素就例如昆蟲叮咬、外傷、燒傷、開放傷口等，都有可能是細菌的入口。

文章內容獲「陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所」授權使用。

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責任編輯：楊宛茜