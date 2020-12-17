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【萬千星輝2020】《開心速遞》三姨提名女飛躍＋女配　蘇韻姿：提醒我可以做熱愛的事

娛樂 17:19 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

蘇韻姿於TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》獲得飛躍進步女藝員及最佳女配角兩項提名。（蘇韻姿IG圖片）

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》的入圍名單已公布，《愛．回家之開心速遞》的「三姨」蘇韻姿今年獲得兩項提名，包括飛躍進步女藝員及最佳女配角。

入行4年的蘇韻姿感謝其支持者，並表示能夠做喜愛的工作感到很幸福。

【萬千星輝2020】大台巧妙令王浩信增封帝機會　盲俠惡鬥《使徒行者3》林峯+馬國明

（蘇韻姿IG圖片）

蘇韻姿於社交平台貼出近照，並寫道：

I can’t believe I’ve received 2 nominations this year! Thank you so much for everyone’s support! 

This reassures my passion for acting and reminds me of how grateful I am to be doing what I love. 

Please vote for me!

冇諗過自己今年可以有兩項提名！很感謝支持我的你們

令我再肯定自己對演藝嘅熱誠，提醒我可以做自己熱愛嘅事，真係好幸福啊

請投我一票!

#多謝你哋 #充滿着愛 #繼續努力 #motivation #keepatit #thankyouall #love #mostimprovedfemaleartist #bestsupportingfemale #飛躍進步女藝員 #最佳女配角

【萬千星輝2020】龔嘉欣馮盈盈升呢爭視后　《使徒3》黃智雯+《踩過界II》蔡思貝成大熱

（蘇韻姿IG圖片）

加拿大長大的蘇韻姿於2016年參加TVB舉辦的《香港小姐競選》，獲得殿軍後入行，同年入讀為期3個月的演藝進修班。

蘇韻姿憑《開心速遞》的三姨一角火速入屋，並獲得不少觀眾愛戴。

今年，她獲得飛躍進步女藝員及最佳女配角兩項提名，並感謝觀眾支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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