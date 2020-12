【萬千星輝2020】《開心速遞》三姨提名女飛躍＋女配　蘇韻姿：提醒我可以做熱愛的事

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》的入圍名單已公布,《愛.回家之開心速遞》的「三姨」蘇韻姿今年獲得兩項提名,包括飛躍進步女藝員及最佳女配角。

入行4年的蘇韻姿感謝其支持者,並表示能夠做喜愛的工作感到很幸福。

▲ (蘇韻姿IG圖片)

蘇韻姿於社交平台貼出近照,並寫道:

I can’t believe I’ve received 2 nominations this year! Thank you so much for everyone’s support!

This reassures my passion for acting and reminds me of how grateful I am to be doing what I love.

Please vote for me!

冇諗過自己今年可以有兩項提名!很感謝支持我的你們

令我再肯定自己對演藝嘅熱誠,提醒我可以做自己熱愛嘅事,真係好幸福啊

請投我一票!

#多謝你哋 #充滿着愛 #繼續努力 #motivation #keepatit #thankyouall #love #mostimprovedfemaleartist #bestsupportingfemale #飛躍進步女藝員 #最佳女配角