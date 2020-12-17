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【印花換購】儲惠康印花或yuu積分換購廚具及家電　必搶粉色WOLL氣炸鍋+鑄鋁鍋+多士爐【附換購詳情】

休閒消費 17:29 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

惠康推出新一輪笑住儲計劃，換購德國品牌WOLL廚具。（圖片由惠康提供）

惠康超級市場與德國品牌WOLL由12月18日起推出新一輪的「繽Fun煮意」笑住儲計劃，產品包括一系列六款粉色設計的亞洲特別版廚具及家電用品。客人除了透過印花換購，更可首次以yuu積分換購！

首次以yuu積分換購

由12月18日起，凡購物滿港幣$60即可獲得笑印印花一個，顧客可以憑笑印印花或yuu積分於惠康獨家換購三款廚具及三款家電，數量有限，換完即止。

六款粉色產品輕巧實用

於惠康獨家換購的六款產品包括20厘米平底煎鍋、18厘米單柄鍋連蓋、24厘米鑄鋁鍋連蓋、多士爐、電熱水壺1.5公升及空氣炸鍋3.5公升。

以粉色配合淺木設計的三款鋁製鍋具不但外型吸引，品質亦同樣優越其不粘鍋塗層不但易用易清潔，而且導熱性強，更能用於明火及電磁爐，切合每個家庭所需；而三款家電同樣設計輕巧，而且性能極高，方便炮製各款美食。

點擊大圖了解產品：

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換購詳情

1.　空氣炸鍋3.5公升

特色：設有八款智能烹調模式包括肉類、雞、蝦、魚、薄餅、薯條、蛋糕及蔬菜，亦能自行設定80 -200°C的溫度及1-60分鐘烹飪時間。

換購方法：80個笑印加$400、40個笑印加$420或3,000 yuu會員積分加$450 (標準價HK$1,500)

2.　多士爐（800w）

特色：具備解凍及翻熱功能，設有七種烘烤程度，而麵包屑托盤有助清走麵包屑。

換購方法：80個笑印加$160、40個笑印加$180或1,800 yuu會員積分加$200 (標準價HK$700)（於2021年1月8 起可供換購）

3.　電熱水壺1.5公升

特色：佩備不銹鋼壺內膽及Strix溫控器，雙層隔熱設計能減低熱水壺表面熱度，其保溫功能能有效保溫達12小時（60°C±5°C）。

換購方法：80個笑印加$260、40個笑印加$280或2,000 yuu會員積分加$300 (標準價HK$1,100)

4.　20厘米平底煎鍋

特色：鋁製不粘鍋塗層平底煎鍋結構堅固，可用於明火及電磁爐，清潔簡單，具備獨有的控油環能顯示1.5及3毫升的油量，特別適合追求健康飲食的一眾。

換購方法：140個笑印免費換領、40個笑印加$80或1,200 yuu會員積分加$100 (標準價HK$400)

5.　18厘米單柄鍋連蓋

特色：能用於明火及電磁爐，鋁製不粘鍋塗層堅固耐用，導熱性強，容易清潔。  

換購方法：210個笑印免費換領、40個笑印加$180或1,400 yuu會員積分加$200 (標準價HK$650)

6.　24厘米鑄鋁鍋連蓋

特色：以鑄鋁代替鑄鐵的WOLL 24厘米鑄鋁鍋的重量比一般鑄鐵鍋輕約50%，卻擁有與鑄鐵鍋相似的表現，亦可用於明火及電磁爐，是「慢煮」必備廚具。

換購方法：370個笑印免費換領、40個笑印加$280或1,600 yuu會員積分加$300 (標準價HK$1,000)

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責任編輯：王芷瑩

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