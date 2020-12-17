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【人間有愛】遇6.7級地震堅守崗位　愛心護理員張開手臂捨身保護8嬰

親子 17:47 2020/12/17

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台灣有護理員遇上地震仍堅守崗位，張開手臂捨身保護8名嬰兒。

台灣東北地區在本月10日晚上約9時20分發生黎克特制6.7級地震，震源深度76.8公里，台灣多處地區包括，宜蘭、新北、花蓮、台北、桃園等地，均錄得4級震級。在強烈搖晃之際，台灣麗格產後護理之家的護理員，沒有拋棄嬰兒逃往安全的地方，反而堅守崗位，張開手臂以身體保護8名嬰兒，場面非常感人。

台灣一間位於新北市的產後護理中心日前發放一段影片，在本月10日晚上，原本平靜育嬰室被突如其來的地震打破寂靜，窗簾不停震動，房間內2名護理員勇敢堅守崗位，第一時間將放在玻璃窗旁邊的嬰兒車拉到安全位置，並聚集在一起。

護理員勇敢保護3名嬰兒

及後，再多一名護理員進入房間幫忙。其中，一名護理員不停安撫受驚大哭的嬰兒，而另一名護理員則彎腰以身體及張開手臂保護3名嬰兒，3名護士勇敢保護8名嬰兒。

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網民讚揚：好美的畫面！

不少網民看畢影片均表示感動，讚揚護理員非常專業，「愛自己的孩子是自己應盡的義務及責任，是強大的愛，但保護別人的孩子真的是無私的奉獻，好感人的畫面」、「真是美麗的天使」及「看見好想哭，好感動」。而麗格產後護理之家則在Facebook回應指，一名媽媽回想當晚地震的情況，熱淚盈眶地感謝護理員，「對當下不在寶貝身邊的爸比媽咪來說，瞬間安心了」。

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責任編輯︰王明芳

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