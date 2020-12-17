【2020聖誕節】家居自製快樂聖誕　由添置節日家品開始

▲ 巴黎調香師diptyque與巴黎藝術家Ugo Gattoni攜手合作，共同譜出一段浪漫唯美的冬日童話。將奇珍異獸化成蠟燭瓶上的圖案，更有3種不同香味，令一室彌漫冬日聖誕的氣氛。（各$350-$630 / diptyque）（品牌提供）

「聖誕老人來了，大眾睇見開心笑……」已經踏入12月，即使市面比往年冷清，但聖誕歌依然會在大家的心中響起，相信大家仍然想過一個有氣氛的聖誕節。既然預計假期要在家中度過，那就不如花點心思把居室布置一番，聖誕樹、聖誕裝飾、毛茸茸的七彩掛條等的指定項目當然不可缺，還不妨添置一些實用的金銀餐具或紅噹噹的家品，為家人帶來一個Merry Christmas！

家中自製 節日裝飾角落

想一室充滿聖誕氣氛，不一定要擺放活生生的聖誕樹或聖誕花，當然也沒可能天天扮成聖誕老人模樣。市面上的聖誕裝飾林林總總，要為一室來個應節布置，除了在不同角落放幾件造型突出又搶眼的裝飾，亦可自行堆砌一個Christmas corner，再擺放一些應節的香薰蠟燭，便可透過視覺及嗅覺感受到節日氛圍。

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實用家品賀佳節

聖誕一連幾天假期，即使未能與大班好友開派對慶祝狂歡，一家人也可安安靜靜地過節。在限聚令及食肆暫停晚市措施仍然實施底下，大家難免要在家用餐，換上金金銀銀或紅紅綠綠的餐具、家品、酒杯、盛酒器等，都能夠令每一餐飯更添樂趣，更能令自己與家中浸淫在佳節的氣氛之中。

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Berluti（2343 0855）

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Armani/Casa（2805 0068）

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聖誕節除了精美的主題裝飾，也可炮製聖誕大餐！食譜即睇：

記者︰Maria