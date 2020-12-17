【校長專欄】揭開芬蘭教育強盛的秘密　天虹校長：愛閱讀成就終身學習

▲ 馮校長認為，培養孩子的閱讀習慣，能成就終身學習。

一位學習者能成功，一定有很多原因。但我認為一位終身學習者能夠成功，熱愛閱讀是不可或缺的其中一個成功因素。在我25年的教學生涯中，我遇到過不少真正熱愛及享受閱讀的學生，他們外出到哪裡也好，總是書不離手，又或是在背包中總會有一本書，在空閒時可以看書打發時間。他們在成長後，在各自的範疇也有出色的表現。所以，我認為閱讀是學習成功的關鍵之一。

芬蘭閱讀氛圍

我第一次到芬蘭交流已是2011年的事，當時我們抱著找出芬蘭教育成功秘密的心態，除了參觀芬蘭的大中小學外，更重要的是與不同的芬蘭人進行訪談，以了解為何在遲入學、少功課、少課時的環境下，可以在PISA獲得如此出色的表現；當時除了發現他們十分著重處理學生差異外(正確來說是重視幫助學習有需要或較落後者)，最多的發現是整個芬蘭都充滿閱讀的氛圍。

我深刻記得當時一個家庭的分享，他們每天晚飯後，會與孩子一同讀書，讀芬蘭語的書，也會讀英語的書；因為父母天天伴讀，學生在入學前(當時芬蘭小學才開始是強迫教育)已具備自己閱讀的能力(Ready to read)；這個閱讀民族的優良氛圍，造就了近十年芬蘭教育的強盛。

我有幸於2019年5月再次踏足芬蘭，發現芬蘭的教學質素、教學法及設備比8年前進步了不少，但相比起2011年，芬蘭的閱讀氛圍隨著智能手機的普及而明顯減弱了。不過，芬蘭政府仍然願意花大量的資源推動閱讀，最令我深刻難忘的要算是芬蘭最新的圖書館Oodi Helsinki Central Library，大家想了解多一點這個圖書館，可以按下連結看看短片。

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建立學生閱讀興趣

回到香港，作為一間津貼小學，我們又可以如何建立學生的閱讀興趣呢？我認為閱讀報告及閱讀獎勵計劃不能真正提升閱讀興趣；因為閱讀對學生最大的獎勵就是閱讀本身的樂趣。

所以，學校在這兩三年投入大量資源去購買優質圖書，特別是繪本；另外，學校亦努力推動家長伴讀培訓，讓家長在家中，甚至乎早上來學校成為故事爸媽，以身作則，與孩子一同享受閱讀的樂趣。

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重新裝修圖書館

另一個重要的環節是學校的課程，一般以教科書為主導的課程，學生主要以課本為學習的基礎，學習較局限，而且較乏味；我在過去廿多年的私校經驗中，發現能結合閱讀(繪本、Big Book、科普雜誌)的校本課程，不但能提升學生學科的知識及學習的深度，更能培養學生的閱讀興趣；所以在這兩三年，學校在低年級努力發展校本課程，把繪本元素加入語文課程，讓學生可以愛上閱讀，享受閱讀。

最後一個關鍵點是環境創設。學校成功向優質教育基金申請撥款重新裝修圖書館，把學校對閱讀的理念融入新圖書館中，建立一個以學生為中心，以繪本為主題的圖書館。

為了讓學生更容易投入閱讀，設計師邀請了藝術家收集本校學生看完繪本後的作品，製作成一幅壁畫，貫穿整個圖書館；配合北歐風格的用色及設計，配以柔和的音樂及令人舒緩的香薫，讓學生一進入圖書館，便能輕易進入享受閱讀的狀態。

甚麼對學生最重要？我作為校長，一定會回答「身心靈健康」；其次，便是從小養成「享受閱讀」的習慣。

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