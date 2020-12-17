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【防疫抗疫基金4.0】被質疑金額大縮水　張建宗：不能直接比較

政治 18:56 2020/12/17

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（林宇翔攝）

政府公布，再向防疫抗疫基金注資64億元，金額遠較之前三輪，分別是：300億元、1375億元及240億元為低。政務司司長張建宗稱，不能與上一輪基金直接比較。

張建宗表示，今次主力援助因疫情被勒令關閉，及受重創的行業，包括健身中心、美容院、食肆及幼稚園等，每個受惠行業及個人資助額，會多於早前數輪防疫抗疫基金，部分更增加一倍。

他續指，之前幾輪支援措施以百億元計，因為範圍較多，包括保就業及創職位，是不應直接比較總金額，強調相比九月公布支援措施涉及28億，今次是上一輪的兩倍。他明白是次的抗疫基金，有些行業和市民未能受惠，但當局現時面對庫房財政壓力，希望市民可以理解。

被問及是否有信心新一輪抗疫基金，可在下周一立法會財務委員會舉行的特別會議上通過，張建宗認為，立法會議員會明白今輪抗疫基金的重要性，希望議員會支持通過撥款。他強調，政府在抗疫工作方面不會鬆懈，當局會樂意聽取立法會議員、媒體和坊間對於抗疫工作的意見。

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記者：陳宛彤、尹櫻霖

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