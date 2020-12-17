【新手爸媽】BB放下喊抱起笑氹睡沒有用　護理師媽媽解讀「BB話」：想要爸媽陪玩

▲ 護理師媽媽張道鳳指，BB哭鬧是想爸爸媽媽陪他玩耍。

不少新手爸媽都會面對令人困擾的問題：BB會一直哭，不是肚子餓，也不是漲氣（醫生說正常），可是只要放下就哭，抱就安靜，有時白天，有時是半夜，要如何是好？

我們先排除一切問題，當你發現BB喜歡哭，「你到底有什麼問題啊（？）」困擾的不是只有照顧者，心事無人知！BB也很無奈呀！

多跟嬰兒玩耍

嬰兒出生後，除了體重的成長快速，智能發展更快！太多的照顧者沒有跟上BB發展的速度，尤其在剛滿月至2個月之間，多數人仍認為還是「新生嬰兒」，吃飽，睡飽，也抱的很多，應該要滿足了，還有什麼問題會這樣一直哭鬧？

要跟BB玩？是這個意思嗎？答案：是啦！

那麼要怎麼跟BB玩耍呢？並不是鼓勵帶嬰兒外出，而是要滿足嬰兒的好奇心，花心思花時間來和嬰兒玩。因為抱抱已經不足以安撫那顆成長快速的小腦袋。

以前家庭裏有爺爺、嫲嫲，隔壁有三叔公、二嬸婆，大家都會和嬰兒打招呼、說話、逗BB玩等，嬰兒被揹着做家務，四處走動，累了就放在搖床搖呀搖。到了晚上寶寶都比較安靜，相較現代的嬰兒，很多的嬰兒人生很無聊啊！

滿月以後的嬰兒睡眠開始減少，多出來的時間，要做什麼？



如果還是只有用哄騙睡覺的方法，那大人肯定會被吵到瘋掉。

五大建議：

一、提高觀察能力：

了解嬰兒行為的狀態，給他認真的回應。

二、常常對嬰兒認真說話：

照顧者不要小看不會說話的嬰兒，一定要嘗試與嬰兒對話。做每一件事都要說明，不要自顧自的想辦法，試圖用白噪音，或用大聲的音樂，都只有很短暫的效果。

三、養成每天看書、唱歌、說故事的習慣：

看書、唱歌、講故事，每次5分鐘，隨着週齡漸漸延長時間。

四、每天選一個地方按摩10-15分鐘：

不要做全身按摩，每次選一個部位按摩，一邊按摩一邊看着嬰兒說話。

五、嬰兒每天都有學習和適應的新壓力：

因此每天都一定會用哭釋放壓力，接受嬰兒大哭。

安撫哭鬧BB三大招：

一、離開哭鬧的地方，例如換環境（從客廳移動到廚房，廚房的味道和房間不同；從屋內走到屋外，有電梯大樓的，可以搭電梯上上下下玩一下）。

二、泡澡（不是洗澡）：讓嬰兒在水中漂移。

三、嬰兒腹部按摩：揉肚子+水車法。消除脹氣，幫助排便，肚子輕鬆，人也輕鬆。

當嬰兒的情緒和旺盛的精力發洩過後，會很安靜也很好帶。大家試試看。

影片區：同場加映BB應該幾歲分房睡覺

文章獲Facebook專頁【跟著護理師媽媽輕鬆育嬰】授權轉載。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI