【新冠疫苗】專家稱港府若設中央疫苗賠償基金　可減低市民對疫苗戒心增加注射率

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

港府洽購的新冠肺炎疫苗最快下月抵港，部分國家在緊急情況下會免除藥廠法律責任。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，設立中央疫苗賠償基金可減低市民對疫苗的戒心，並增加疫苗注射覆蓋率，以有效控制疫情。

梁子超接受TOPick訪問時指，由於新冠疫苗的研發很急，很多動物的安全性都未必做得很足，雖然疫苗的臨床研究有數萬人參與，但亦不能排除注射後可能會有的罕見副作用的。他稱，部分疫情失控的國家，疫苗就是他們的唯一希望，故政府需要就疫苗的得益及風險間作出取捨，決定是否審批緊急使用。

他續指，如果藥廠已在研發過程中十分小心，沒有存在任何欺詐及嚴重疏忽，當出現不能預測的副作用，就會得到免責的安排，否則藥廠亦不會冒險。

他認為港府在決定緊急使用疫苗時要承擔部分風險，為保障市民接種疫苗後或會出現不適的情況，應考慮設立中央基金作補償，認為有關安排是比較合理及常見。而有關安排亦是為了應對疫情，提早廣泛應用疫苗或可加快疫情控制，避免社會、經濟、民生及人民生命受到威脅。

梁子超表示，若政府緊急批用疫苗時，其實即已主動承擔有關風險，屆時市民不論是自費還是免費注射疫苗，若出現任何問題，補償基金亦是一個簡單快捷的方法，讓有關人士得到補肋，政府可參考勞工條例，因應有關人士的身體狀況作出補償。

此外，他認為補償基金可以令市民減低對疫苗的戒心，其接種率及覆蓋率亦會提高，他強調即使疫苗有效，如覆蓋率不足亦是疫情控制的一大缺口。

食物及衞生局副局長徐德義今日下午在疫情記者會上亦表示，看到世界上不同的地方已開始有利用緊急方法批准使用有關疫苗予群眾，由於這個經驗仍是好新，每個國家如何製造商簽署買賣合約、其法律上如何處理新引進市場疫苗所產生的問題，是一個發展中的過程。港府會繼續觀察其他國家的做法，並參考其不同條文的細節，當局正就有關事宜作出籌備，當中的細節仍在探討及商量。

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記者：郭詩詩