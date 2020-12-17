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【施政報告2020】陳帆稱2026年後較多公營房屋落成　公屋輪候時間屆時將回落

政治 18:01 2020/12/17

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運輸及房屋局局長陳帆稱，估計未來10年將會有30.1萬個公營房屋單位供應，預計到2026年公屋的輪候時間開始回落。（立法會YouTube頻道截圖）

運輸及房屋局局長陳帆稱，估計未來10年將會有31.6萬個公營房屋單位供應。他預計到2026年公屋的輪候時間開始回落，形容回落將「相當可觀」。被問及公屋何時能恢復3年上樓的目標，他表示，相信時間會稍長，但當局會繼續努力。

陳帆今（17日）在立法會房屋事務委員會會議上表示，政府已經覓得330公頃土地，滿足未來十年公營房屋需求，是非常好的開始。當局正全力推進規劃和建屋方面的工作，盡力加快公營房屋的落成。他相信，未來10年的後5年期前半部，公屋輪候時間會得到可觀的改善。

民建聯立法會議員鄭泳舜關注，向合資格公屋輪候家庭提供現金津貼，能否幫助到劏房戶，憂慮計劃實施後或出現加租情況，促請當局盡快就劏房租務管制立法。

工聯會立法會議員郭偉強指出，當局向合資格公屋輪候家庭，推行現金津貼試行計劃；可是與此同時，卻未實施劏房租務管制，擔心業主會因此加租。

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記者︰尹櫻霖

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