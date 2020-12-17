【延續父愛】丈夫患癌離世未生育留遺憾　妻子3年後用亡夫冷凍精子誕孖仔

▲ 英國一名女子為逝世3年的丈夫誕下雙胞胎。

英國一名女子為逝世3年的丈夫誕下了雙胞胎，孖仔現時約7個月大，她更特意用亡夫生前留下來的衣物DIY熊公仔、被子、攬枕等，為了讓兒子感受到父愛，令人非常感動。

據英國《每日郵報》報道，現年37歲Lucy Kelsall在2012年與David Kelsall結婚，不幸地，David在婚後2年確診患上咽喉癌。David接受了化療，可惜腫塊不斷增生，更去除了聲帶失去說話的能力，他開始以寫紙條跟太太Lucy溝通，字條書信會放在不同的地方，如車內、枕頭底、客廳等。

▲ Lucy用亡夫David的冷凍精子生下孖仔。（圖片︰Kelsall facebook）

丈夫不敵咽喉癌亡

癌症擴散至David的肺部，醫生表示沒有任何醫療可再做，Lucy跟David很珍惜最後時光，David沒力氣寫紙條，他們兩人沉默地擁抱著看電影、聽歌等。

兩夫妻自結婚以來一直想有孩子，但努力過後未能成孕，David決定冷凍精子，避免接受治療後無法生育的難題。而David在2017年病逝，在世時未能誕下自己子女而留有遺憾。

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實現亡夫成為父親的願望

Lucy一直都很想念離世的丈夫，她心中想跟丈夫生兒育女，決定以丈夫在生前留下的冷凍精子，進行人工受孕，誕下她的與夫的孩子，實現丈夫想成為父親的願望，她不管命運如何，也不怕成為單親媽媽。Lucy回想︰

在David去世前幾天，我告訴他我仍然要生他的孩子，他感到非常驚訝和高興。

▲ 妻子用丈夫生前的衣物製作兒子的被子。（圖片︰Kelsall facebook）

試管嬰兒誕孖仔

在丈夫離世約3年，Lucy透過試管嬰兒方式，誕下了孖仔David和Samuel。David的85歲媽媽Wilma感到很高興。

當兒子去世時，我確實以為我成為祖母的機會已消失了……我相信David會因而高興，感到幸福，會在天上看著兩兒子。

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用亡夫衣物DIY公仔送兒子

Lucy悉心照顧孖仔，而非常思念亡夫的她，捨不得丟掉他的衣服等遺物，物品承載著太多屬於2人的回憶，而Lucy決定用丈夫生前穿過的衣服來縫製被子、抱枕及熊公仔，當作孩子的禮物。

我想David會非常愛他們，他會是很棒的父親。當兒子提起爸爸時，可以依偎著它們。我會盡我所能，讓孩子感受到來自爸爸的愛。

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責任編輯︰王明芳