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馮允謙疫情下感恩有碟出　Jay答謝家人送神秘聖誕禮物

娛樂 14:30 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

馮允謙將推出新碟。

寰亞唱作歌手馮允謙（(Jay Fung）明天（18 日）推出新專輯《AWAKEN》（覺醒）內，多首歌MV以太空未來世界為背景，是以新唱片封套拍攝亦加入不少未來原素。

Jay Fung說：「今次唱片《開始倒數》同《地球來的人》都玩好多特技，是我以前未試過，連帶音樂上都作出很多新嘗試，所以唱片名《AWAKEN》『覺醒』形容得好貼切。」

MV有科技感。

他指今年全世界都好多嘢發生，要好感恩手上擁有的東西：「例如生命、屋企人，其中一首歌《小康》是寫給家人，就好像一份聖誕禮物送給他們，希望感覺到我的愛。因為疫情，今年大家都面對好多轉變，希望大家有何想法快點去做，要馬上行動唔不可以等。」

Jay Fung說這次拍攝唱片封套照片比拍攝MV輕鬆得多，不需上山落山及和空氣演戲，衣服造型亦回歸成熟穩重「官仔骨骨」，不過其中一個太空人造型卻帶來麻煩。

工作人員為jay戴太空帽。

他說：「因為要扮太空人，所以要將一個如玻璃波的太空人帽戴在頭上，但戴上後無法固定，郁來郁去好攪笑。」結果需工作人員在Jay Fung背後弄了一點「手腳」，太空人帽才不致向四邊亂撞。

撰文 : TOPick柴犬出動

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