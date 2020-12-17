【周星馳于文鳳案】雙方完成結案陳詞　法官擬下周作出判決

▲ 周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬元案，法官將於下周判決。(經濟日報資料圖片)

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，雙方今（17日）於高等法院進行結案陳詞。周星馳一方指協議向于送贈10%物業投資分成純粹出於情侶關係，不涉法律關係。于文鳳一方則指，周于兩人屬情侶和商業關係，若兩人屬純情侶關係，周便毋須簽訂書面協議向于支付酬金。雙方完成結案陳詞，法官表示將於下周初頒下書面判決。

原告于文鳳；答辯人周星馳。代表周星馳的資深大律師文本立陳詞時指，周口頭協議將物業投資利潤分10%予于，其後更延伸至投資分成，純粹出於男女朋友間的餽贈，並沒有任何法律關係，法官應以相對可能性準則作考慮，決定于能否證明有關協議存在。

文又指，周當時持有的部份物業仍未出售，而于仍可獲分成的做法有違商業原則，而于曾於電郵中要求付款時提及「需要錢」，于指有關做法亦不符合商業準則。文亦指于從沒有向周介紹任何物業，周是從認識的地產代表友人得悉物業項目。文又指于稱是向周推薦包括涉案的天比高物業發展，文則指實是周早於認識于前已得悉有關項目，根本毋須于推薦。

▲ 周星馳前女友于文鳳早前出庭作供。(經濟日報資料圖片)

代表于文鳳的資深大律師袁國強陳詞時指，法官須就本案裁定當中爭議屬協議或屬口頭餽贈，法官應考慮周于兩人屬情侶和商業關係，並非如周一方所指兩人純粹男女朋友關係。袁指若兩人只屬情侶關係，于毋須與周簽訂書面協議獲取酬金，協議是于與周簽訂，並非與周的公司或職員協議，于亦沒有慫恿周的胞姐或公司向她支付款款。

袁指周稱早已知悉天比高發展項目，毋須于作推薦。袁則指即使周稱天比高屬其夢想屋，亦須知道有關投標價格及融資等事宜，而周亦供稱有關項目是其人生中最大決定，袁指于於當中角色重要，她知悉周的財務狀況、其電影事業及賺錢能力等，是推薦周投資該項目的唯一人選。

袁續指法官只須考慮是于向周推薦有關投資項目，而毋須考慮到其利潤。袁重申于並非專業律師，因此她可視該獲分成10%為利潤分享或佣金，袁指基於于的能力及與周的關係，是照顧周的獨一無二人選。

雙方陳詞完畢，法官聽取陳詞後表示，擬於下周初頒下書面判決書，屆時雙方律師毋須到庭。

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記者：林育慧

