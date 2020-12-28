【培養創意】碩士媽媽棄IT高職轉戰教育界　創立電學堂讓兒童遊戲中think big

▲ 碩士媽媽Tracy認為，創意及興趣要自小培養，才能發掘出探索的精神。

政府推動STEM教育，令不少對科技教育有興趣人士，紛紛構思心目的教案，其中也打開了女性創業之門。原是讀商科出身的Tracy Lee，原為IT公司的軟件設計顧問，近年，她毅然放棄穩定收入，夥拍檔創業，以電工美學師的綽號，走向科技教育界，並以玩電學為教學主題，希望讓小朋友在玩中學，並領會think big。

▲ Tracy謂自己喜歡玩，喜歡研究物料，見到一件創作能令小朋友譁然，是她最大滿足。(湯炳強攝)

大學後立志創業

大學讀商工商管理，並擁有碩士學位的Tracy，是本地初代STEM的教學顧問和玩學策劃者，2012年智能電話盛行，當時她洞悉市場對手機應用會有突破性的新發展，毅然與夥伴放棄穩定的打工收入，共同創業，並獲取香港科學園網動科技業培育計劃（Incu-App）資助，得以第一次創業便大大減低成本。

▲ 編程車只需300多元，基層小朋友也可以負擔。(湯炳強攝)

▲ 當小朋友有機會動手製作，大人便可以觀察小朋友的興趣。(受訪者提供)

之後隨着Apps市場開始飽和，Tracy在2015年成立伯克卡羅（Little Black Carrot），實踐「要學就要懂得玩」的玩學理念，並以電工美學師之名，為學界及大眾設計以電學加美藝為主題的教案，讓小朋友體會科學趣味。

Tracy笑謂搞初創的人，多視營商為過程，賺錢不是首要目標，而是有發掘新東西的興趣。「我自己是大細路，我覺得人人都可以是畢卡索，我沒有學過畫畫，但我常想，是否只有天資高的人才可以享受畫畫，有沒有工具可以讓不同人都容易玩畫畫？之後我又去試驗材料。」

早前她跟一間有50年歷史的文具品牌合作，用它們一套可以玩到幻化效果的畫筆，她創作星座月曆畫，篏入膠紙座門蓋，她笑謂當中沒有技巧可言，純是發揮畫筆原本的功能，但好好玩！

我的創意是很無聊的，我常是把現成的東西，玩玩下把它們重新演繹，這過程其實很開心有趣！

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發掘創新媒介加以變化

思路跳脫、靈感豐富，同時具備執行能力，是很多初創者具備的特質。Tracy謂自細已目睹父母做生意，長大後亦想想創業，故大學選讀工商管理，主修資訊科技管理，對她後來創業有很大幫助。「我也不是學霸型學生，但喜歡天馬行空，自小生活很自律；小學時必定在吃飯前已完成功課，9點睡覺，亦很少看電視，課餘時間愛讀文藝小說。」

她回想是到預科轉校到赤柱一間中學時，有機會和同學一起參加創意思維的比賽，才體會到讀書和玩同樣重要。「我自小已明白學習一有壓力，結果會學得不好的道理；故我只要求自己成績過得去，不用名列前茅。而我不愛跟從主流的性格，讓我在成長一路上都比較愛選冷門一點的事情來做。」

她強調科創沒有性別和年齡限制，她是理科生，但同樣喜歡藝術。「創意其實是think big，跳出框框去思考，理科讓我擁有理性和邏輯，商科建立我的執行力，新科技帶來的好處是方便我們很快獲得資訊！」

Tracy對產品設計具有慧眼，她謂早在政府STEM教育前，已研究各地科研產品的潛力和用法。

「可能我也是喜歡玩的人，喜歡探究物料，我望住一件東西，便會幻想用它可以怎樣玩，怎樣令小朋友譁然。」

引入日本電路墨水筆

這天Tracy帶來了一枝由日本科研公司開發的神奇電路墨水筆，她數年前已跟研發導電墨水的公司聯絡，最後成為全球總代理，現產品已銷售到美國、新加坡等地。她回想當年和開發導電墨水的公司，同是初創公司，大家有同樣的初心，想為未來教育和科技創新出力，故一拍即合。她早年運用電路墨水筆開設電工美學課程，以代替傳統的教學，讓幼稚園和初小可從玩的角度體驗。

▲ 她在2015年引入日本的神奇導電墨水筆，她再用筆去設計電路迷宮工作坊。(湯炳強攝)

「小朋友直接用紙玩電學，把電池正負極連上讓小燈亮起，他們已感到很奇妙。電是非常生活化的事物，對小學生而言，當他們自己成功做到而Wow一聲，這一刻我最滿足！」

Tracy謂在多年教學經歷中，也常遇到特別的小朋友。「有一次一對8歲及4歲的小兄弟來學用導電墨筆玩電路迷宮，父母本以為哥哥應該較弟弟有科學天份，結果哥哥玩唔到，卻是弟弟不知不覺聽明白並很喜歡，這是他的才能，當小朋友有機會動手製作，大人便可以觀察小朋友的潛能。」

發掘創新媒介加以變化

2015年前，本地小學校早年較少有實驗室，只有家政視藝室，普遍小朋友學生的科學起步，多是紙上談兵；但她認為興趣是要從小培養，學習動機是要由玩樂中啟發探究精神。

近年她常用一部300多元的編程車設計課程，車仔可供小學生學簡單編程，放入聖誕節音樂，邊行邊響；也可供中學生學高階編程原理。「編程起步最簡單是掌握左右前後方向，不必用價貴的教材。但本地學校普遍採用機械人套裝，價錢不便宜；這編程車雖然不是我的獨家代理，但我欣賞它設計簡單，但很貼地，低收入家庭也可以負擔。」

Tracy謂作為女性有了家後，要做初創，需要另一半的支持，特別今年4月時剛生了小朋友，懷孕時期同時經歷了社運和疫情，每次出入醫院有很多負面想法，但最後學習放鬆心情，隨遇而安！「疫情下，所有入校課程和公眾教學都叫停。抗疫時期的育兒，的確比以往更難，因為慣常的做法已不可行，沒有嬰幼兒班，沒有Playgroup，抗疫在家的日子，只能多用觀察，利用家中的資源，把廚房變實驗室，按女兒的發展製作不同的遊戲，希望待家的日子，可以助她建立學習動機！」

▲ 1歲前的小朋友很喜歡玩光影，圖為她跟女兒玩耍。(受訪者提供)

現在她擁有多個角色，是科學教育顧問、網路營銷顧問和新手媽媽，對於孩子的培育，她謂也早已開始。

「1歲前小朋友很喜歡玩光影，對聲音敏感；1歲後小朋友見到大人啪燈掣，會對着燈關燈這件事感好奇，其實家長這時已可以按他們認知能力，略為講解，引起興趣。」

記者：胡麗珊