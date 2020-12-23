【不能放手】菊梓喬外剛內柔逆光飛翔　HANA鋼鐵有淚：我已經冇嘢可以輸

▲ HANA菊梓喬出道4年已推第3張個人唱片。

「我真的沒有想過，因為可以成為一個歌手，可以唱歌，已經是我畢生的夢想。」在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》的舞台上，HANA菊梓喬首奪「最受歡迎女歌手」獎項，她曾哽咽着說出這番感慨。

2016年，HANA以30歲之齡出道，笑稱自己是「最年長新人」。行了4年的歌手路，菊梓喬於12月推出第3張個人專輯《不能放手》（劇集《使徒行者3》同名片尾曲），並於去年首辦個人演唱會，努力成績有目共睹。

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▲ HANA菊梓喬疫市下推第3張個人專輯。（陳家瑩攝）

疫市推第3張唱片 剖白個人經歷

HANA接受TOPick專訪，表示在此市況下已，對自己的際遇已很感恩：「很慶幸一直有歌出，也很開心一直有很多人支持。現時做唱片很難，少了人買，每一張都得來不易，我不會與過往的成績比較，因為在我心中它們都是最好、最優秀。」

▲ HANA菊梓喬第3張個人專輯《不能放手》。（網上圖片）

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外界認識HANA，可能是每晚唱着TVB劇集歌曲的歌手，或終日似愁眉苦臉地唱着港式悲情歌的小天后。

而在新專輯中，HANA一貫中低音的歌唱風格，渺少的身軀唱出剛強有力的情歌外，其實每首歌都在分享菊梓喬生命中的故事：《鋼鐵有淚》是她外剛內柔的真實寫照；《不能放手》與《你喜歡說謊》是她滿心傷痕的愛情往事；《逆光飛翔》是她身處黑暗中的光芒救贖。

不過HANA也自言有段時間迷失自我：「每天都很忙，忙着上班下班，我解之為生存，為生存打拼讓我慢慢忘了真實的自己，所以寫了《沒完沒了》，以另一個方式鼓勵大家，若你累了便休息聽一聽歌，找回你忘記了的事，然後繼續努力。」

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出道4年 追夢12年

HANA有個別名叫「大樹姐姐」，全因她希望帶給支持者正能量，做守護他人的大樹。只是成為守護者以前，HANA在追夢路上亦闖過迷惘與被質疑的難關。

現時34歲的她稱：「初入行時有覺得比別人慢，彷彿失去了一段時間，因為事實真的年紀大又容易疲累。但其實我不是只努力了4年，不是4年前才開始追夢，正因為從小到大都努力追夢，才追到變了最年長的新人，我走的路其實不短，沒有刻意解釋很多，因為一直知道自己付出很多便足夠。」

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▲ HANA菊梓喬出道4年已有不錯成績。（陳家瑩攝）

早在2008年，HANA與友人已組搖滾樂隊，成了她的音樂夢開端。2013年，到台灣參加不同綜藝節目唱歌比賽，後又曾漂泊英國、美國及加拿大等地工作養家，至2016年才回港正式出道。

2017年，她簽約星夢娛樂後獲力捧，為劇集唱出多首街知巷聞的主題曲，曝光率增多，也讓她在青黃不接的樂壇上乘勢站穩，迅速登上「最受歡迎女歌手」之位。

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奪獎反陷負面 內心變強逆光飛翔

但奪獎卻使網民有所批評，也曾令她陷入負面情緒的旋渦：「有不小心看到抨擊的留言，看了一個又一直接下去看，令我質疑自己對做歌手的熱愛。那一年覺得身邊的事變得最快，我更要堅定告訴自己不可變質，『我已經冇嘢可以輸，繼續去啦！』」

能夠走出悲傷困局終歸需要內心強大，HANA回望經歷笑言娛樂圈是EQ訓練營：「聽人說過入行1年會像成長10年，現在我信，因為真的覺得過了好久好久。以前一句說話也可逼瘋我，但現在已不會再有事影響到我，真的進步了很多。」

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▲ HANA一直感激團隊的努力。（陳家瑩攝）

其實成名沒有讓HANA變得驕躁，因為她一直覺得獎項是團隊的功勞：「奪獎是開心的事，但這個獎不只是我一個人，是在我整個團隊努力下才得到的成績。」

在疫情下，這年彷彿是消失的一年，但HANA未有停下腳步，反選擇重新與內心對話認識自我，開設YouTube頻道拍片分享工作外的生活，並步入電視圈拍劇，開拓不同事業模式繼續追夢，就正如《逆光飛翔》的歌詞所說：「我決心天地再黑堅強發出一分光／危難裏不忘逆光飛翔互相去守望」

髮型：Wilfred Hui @ Hair Corner

場地：目木 MUK MUK SPACE

記者：陳家瑩