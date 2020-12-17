梁國雄等8人涉煽惑組織7.1遊行　各人准保釋不得離港

▲ 梁國雄、胡志偉、陳皓桓、朱凱迪及曾健成今到西九龍裁判法院應訊。(林欣樂攝)

前立法會議員「長毛」梁國雄、朱凱迪、胡志偉及民陣召集人陳皓桓等共8人，涉明知警方反對仍呼籲他人參與今年7.1遊行，以及涉組織及參與該遊行被捕，分別被控煽惑他人明知而參與、組織以及參與未經批准集結等3罪。案件今（17日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯。裁判官續批准各被告以1,000元保釋候訊，期間不得離港，案件押後至2021年2月8日再訊，待控方準備轉介區域法院的文件。

8名被告為陳皓桓（24歲；民陣召集人）、曾健成（64歲；東區區議員）、徐子見（53歲；東區區議員）、胡志偉（58歲；無業）、陳榮泰（56歲）、朱凱迪（43歲；無業）、梁國雄（64歲；自僱人士）及鄧世禮（58歲；社民連成員）。

當中5人，包括陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰，被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結。控罪指5人於2020年6月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下明知而參與一個違法進行的公眾遊行，而該遊行是屬未經批准集結。

而陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱迪、梁國雄及鄧世禮，另被控1項舉行或組織一個未經批准集結，以及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指6人於2020年7月1日，在灣仔軒尼斯道及杜老誌道一帶，連同其他身分不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，分別舉行或組織，以及明知而參與一個違法進行的公眾遊行，而該遊行是屬未經批准集結。

控方申請押後案件，待準備轉介區域法院的文件，被告暫時毋須答辯。控方不反對被告保釋，主任裁判官續批准被告以1,000元保釋，案件押後至2021年2月8日再訊，被告不得離港、須交出旅遊條件等。

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記者：林欣樂