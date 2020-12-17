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【自行檢測】屈臣氏開賣4款新型冠狀病毒檢測套裝　自行在家檢測最快15分鐘有結果【附產品詳情】

休閒消費 18:47 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

屈臣氏開賣4款新型冠狀病毒檢測套裝。（圖片由屈臣氏提供）

最近疫情嚴峻，尤其臨近冬至及聖誕節，大家都擔心社區傳染風險。屈臣氏推出不同品牌及類型新型冠狀病毒檢測套裝，大家可在家快速進行檢測，價錢由$120起。

4款產品包括「Adore 深喉唾液自我採樣核酸測試套裝」、「Adore 鼻咽拭子及咽喉拭子自我採樣核酸測試套裝」、「INDICAID® COVID-19 快速抗原檢測試劑盒裝」及「DR FREEMAN 新型冠狀病毒抗體快速檢測 2 個測試套裝」。

產品簡單易用，快至15分鐘便可知道測試結果，適合需要經常出入高危或人煙稠密地方的人士，或尚無症狀但擔心感染的人士。

除了有核酸測及抗體試的選擇，屈臣氏更引入抗原測試，只需要抽取口鼻分泌物等樣本就能在家中自行檢查。

詳情可到屈臣氏藥房了解，地址請【按此】或到瀏覽電子商店

屈臣氏表示，以上檢測套裝只適用於初步篩查，如果對檢測結果有任何疑問，應立刻尋求醫生的專業意見，如有任何身體不適，應盡快向醫生求診，及早獲得適切診斷和治療。

想有健康身體，原來選擇食油都好重要，立即睇片：

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責任編輯：王芷瑩

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