【防疫抗疫基金4.0】政府注資64億元 新措施一文看清
政治 18:49 2020/12/17
政府宣布向防疫抗疫基金注資64億元，集中支援被勒令關閉的表列處所，希望在1月內發放。
64億元中會撥55億元提出19項措施，措施以下：
- 餐飲處所資助計劃
卡拉OK場所、夜總會及酒吧獲5萬元資助；合資格食物業牌照持牌人，按處所面積獲10萬至50萬元資助；食環署街市熟食或小食檔等獲5萬元
- 商營浴室的進一步資助
一次性10萬元資助
- 支援幼兒中心
為幼兒中心提供津貼金，以每名接受全日服務的幼兒每月4千元及每名接受半日服務的幼兒每月2千元為計算基準，為期4個月
- 津助非政府福利機構興趣班導師補助金計劃
為合資格興趣班導師提供一次過補助金7.5千元
- 美容院、按摩院及派對房間資助計劃
每間受影響的美容院或按摩院處所，獲3萬至10萬元津貼；連鎖美容／按摩院最多300萬元的資助；向派對房間發放一次性4萬元的津貼
- 電影院資助計劃
每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元資助
- 提供一筆過紓困資助予學校及專上院校餐飲供應商、學校興趣班及校巴服務提供者
- 為幼稚園及私立學校提供一筆過津貼
根據規模及類別，提供6萬元至16萬元不等的一筆過津貼
- 為提供非正規課程的私立學校提供一筆過，4萬元紓困津貼
- 健身中心及體育處所資助計劃
向受影響健身中心及體育處所，發放一次性10萬元津貼
- 提供特惠金予康樂及文化事務署因取消文娛康體活動而受影響的兼職導師／僱員／工作人員
支付上月28日至下月31日的全數服務酬金
- 向註册體育教練提供一次性7.5千元補助金
- 會址資助計劃
向會址持有人發放10萬元津貼，會址內有經營卡拉 OK、夜總會或酒吧等，則額外發放5萬元津貼
- 藝術文化界資助計劃
向每位合資格的個人藝術從業者及自由職業者 提供7,500元一次性資助
- 公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃
向每位公眾娛樂場所牌照持有人發放10萬元、每位臨時公眾娛樂場所牌照持有人發放2萬元
- 遊戲機中心資助計劃
向每位遊戲機中心營運者發放10萬元
- 康體用地資助計劃
受影響的營運者就其每幅政府土地上提供的康樂及體育設施，發放一次性10萬元的津貼
- 遊樂場所牌照持有人資助計劃
向每位持牌人發放10萬元
- 麻將／天九牌照持有人資助計劃
向每位持牌人發放10萬元
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責任編輯：陳宛彤