【滅蚊救星】花王研發新概念「蚊怕水」　讓蚊子在皮膚上「跣倒」防叮咬

▲ 花王發表新研究，構思新概念的防蚊產品。

花王發表新研究，構思新概念的防蚊產品！花王研究人員發現，假如人體皮膚上塗抹低粘度的矽油，可將人體皮膚表面，改成蚊子無法成功叮咬的狀態，達至驅蚊目的！研究亦發表於《Scientific reports》期刊中，有望以此概念製作新類型防蚊液。

花王株式會社個人保健研究中心發表研究，分析蚊子叮咬人的過程。

正常情況下，當蚊子鎖定目標後，會先降落皮膚，然後用細爪抓住皮膚表面固定，之後開始吸血。但花王利用高速相機觀察到當蚊子接觸到角鯊烯或是低粘度矽油時，這些液體分子會擴散在蚊子的腿上，造成壓力，導致蚊子想「逃走」。

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實驗數據顯示，蚊子在未塗佈和甘油時，在表面停留時間長達150秒，但在角鯊烯或是低粘度矽油時就不超過3秒。

▲ 藍色代表甘油，綠色代表低粘度矽油。當蚊子接觸到甘油，腳子不會被沾到。相反低粘度矽油就會沾滿整條腳。（花王官網）

▲ 圖表顯示蚊子在不同液體表面上的停留時間。在沒有塗液體及塗上甘油時，蚊子可停留長達150秒。但塗上低粘度矽油和角鯊烯時不超過3秒。（花王官網）

人體皮膚實驗中，在什麼都沒有塗抹的情況下，平均有85%蚊子都有吸血行動，但如在塗了低粘度矽油時，只有4%。

花王認爲自然界中有存在利用這機制來驅蚊的例子，例如河馬。河馬的汗或分泌液不僅具有防曬和保濕效果，還有驅蚊作用。

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責任編輯：羅嘉欣