法醫指周梓樂沒有疑被襲擊傷勢　沒證據曾吸入催淚氣體

▲ 法醫郭嘉琪今到死因裁判法院作供。(王仁昌攝)

科大學生周梓樂死因研訊今（17日）午續訊。法醫郭嘉琪供稱，死者頭部有對沖傷勢，符合高處墮下及頭部著地的情況，死者身上找不到有疑因襲擊造成的傷勢，體內亦沒有被驗出氰化物及辣椒素，無證據顯示死者曾吸入催淚氣體，惟死者掌心發現瘀傷。法醫馬宣立供稱，掌心瘀傷在墮樓不常見，但不似因遇襲導致，抵擋襲擊時更大機會是手指或手背受傷。

法醫郭嘉琪讀出她早前撰寫的驗屍報告，報告指郭於2019年11月14日，在法醫馬宣立同場下，為死者遺體進行解剖，她在死者身上發現了一系列手術切口，切口與死者在伊利沙伯醫院接受的手術吻合，惟死者身上另有發現其他微細傷勢，包括雙手掌心被發現有瘀傷，及在左腳腳踝外側有擦傷。

郭供稱，死者的傷勢符合醫療紀錄，她亦同意死者致命傷在頭部，頭部傷勢亦吻合鈍物衝擊的情況，除死者的頭部右側有傷勢，頭部左側的相反位置亦有對沖傷勢，傷勢符合高處墮下及頭部右側撞地的情況。郭指死者著地姿勢應該是右側身著地，而盆骨與頭部有可能同時著地。

郭續供稱，死者身上沒有發現彈類或燒傷痕跡，亦找不到有疑因襲擊造成的傷勢，而死者體內沒有被驗出非治療用的藥物，亦沒有被驗出氰化物及辣椒素等物質，即沒有證據顯示死者曾吸入催淚氣體或胡椒噴霧。

死因裁判官問及郭，如果頭部遭硬物襲擊，傷勢會有何不同。郭指頭部會有骨碎內陷的情況出現，而頭皮亦會留有襲擊物的特徵，頭部亦不會出現對沖傷勢。

死因裁判官又指，多位證人早前供稱發現死者時，沒有發現他的四肢有傷勢，問及郭這些傷勢有沒有可能隔一段時間後才浮現，郭指有可能。

▲ 法醫馬宣立今到死因裁判法院作供。(王仁昌攝)

法醫馬宣立供稱，他同意郭所指致命傷在於死者頭部的說法，並指出死者身上其餘傷勢都不會致命，而死者的盆骨骨折，以4米高處墮下的情況而言，死者當時應該身體打橫著地，而頭部和盆骨應該差不多同時著地。

馬續供稱，如果死者的頭部受到硬物襲擊，會有骨碎陷入，即使襲擊者使用的兇器是平面，例如石磚等，但傷勢便不會與死者墮樓的頭部傷勢一致，如果要擊向同一位置，便需要非常有計劃。

死因裁判官問及死者掌心的傷勢，問及馬如果死者曾遇襲，用手抵擋，會否在掌心留下瘀傷。馬指如果死者用手擋，手背有傷的機會較大，若死者用手抓向兇器，則反而手指受傷機會較大。馬又指掌心瘀傷在墮樓中不常見。研訊明(18日)續。

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記者：王仁昌